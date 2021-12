La foto-brivido. Così la giovane fotografa Yushi Li sogna il maschio in una vasca. Citando il polpo succhiatore di Hokusai

“Questo è stato ispirato dall’immagine molto erotica di Hokusai di una donna senza abiti con un piccolo polpo e uno gigantesco. Non credo sia stato molto piacevole per Charlie, il mio modello” ha detto la giovane artista. La fotografa prosegue l’intervista raccontando che ha scelto il modello perchè lo riteneva adatto alla scena – che di fatto crea l’immagine di un uomo-oggetto, non troppo mascolino perchè, dice lei, di machi la storia dell’arte è piena -e che solo successivamente ha saputo che, incidentalmente, è figlio di David Gilmour dei Pink Floyd ed è piuttosto famoso. “Cerco di mostrare la vulnerabilità degli uomini in queste fotografie. – ha detto la fotografa – Non voglio ritrarli in modo degradante e non voglio semplicemente invertire i ruoli di genere. Cerco di essere colei che ha il controllo, ma questa è una fantasia, perché il mio potere non è mai garantito. “. L’artista ha un rapporto intenso con le immagini dell’altro sesso. Per un video ha chiesto ai suoi attori di togliersi tutto, di affiancarsi a un tavolo e di tagliare carote.

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,

su questa riga, per iniziare le operazioni. Tutte gratuite. Ti si aprirà una pagina come quella della fotografia qui sotto. Gratis