La Gioconda di Montecitorio molto vicina a Leonardo? Inizia il processo di valorizzazione

“Dopo lo scrupoloso intervento di pulitura e restauro condotto nel 2019, la tela delle Gallerie Nazionali consente comunque di apprezzare non solo la fedele aderenza del disegno al prototipo – più pronunciata rispetto ad altre copie oggi note della Gioconda – ma anche una serie di dettagli che possono forse contribuire a far luce sulla lunga e travagliata genesi della celeberrima tavola leonardesca, ancora non del tutto chiara, nonché sulla storia della sua precoce e fortunata ricezione. In particolare, la redazione del paesaggio sullo sfondo, il taglio dell’inquadratura e certi dettagli nella resa dell’abbigliamento, come il merletto che sporge dalla scollatura dell’abito, possono far pensare che l’ignoto pittore abbia avuto l’opportunità di studiare e replicare l’originale in condizioni diverse e verosimilmente più leggibili rispetto a quelle in cui ci appare oggi”.

