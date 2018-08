La gioia di vivere da sole, con un cagnolino. Le immagini poetiche di Van As che racconta se stessa

+1 WhatsApp 202 Condivisioni



La solitudine, meditativa, operosa, contemperata dall’amicizia di un piccolo cane sensibile, può essere fonte di grande gioia. Così la racconta, con splendide illustrazioni ricche di poesia, la disegnatrice americana Yaoyao Ma Van As. “Ho voluto ricavarmi uno spazio tra i lavori su commissione per raccontare me stessa e la mia vita” dice presentando le 30 tavole dedicate alla felicità d’essere soli. Una visione controcorrente, in una realtà che ci chiede di essere quasi sempre in coppia, anche se le coppie stesse sono spesso artificiose e basate su legami labili.



“Sono un pittore, illustratore e animatore – racconta di sé, laconicamente, la giovane professionista – La mia esperienza professionale include Rick e Morty (Swim di adulti), Future Worm (Disney) e BoJack Horseman (Netflix). Attualmente vivo e lavoro a Los Angeles. Sono anche una vegana e un’animalista”. L’indirizzo di Van As è in fondo a questa pagina.





Per saperne di più di Yaoyao Ma Van As o per acquistare le sue tavole:

