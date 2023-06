La grande onda, la tempesta, la città scomparsa dal mondo e dalle carte nel 1326. Studiosi ne trovano la chiesa

Lost since 1362: i ricercatori scoprono la chiesa di una cittadina commerciale medievale sommersa

Un progetto scientifico congiunto individua la chiesa sommersa di Rungholt nel mare di Wadden della Frisia settentrionale in Germania

Un team di studiosi ha individuato la chiesa di una città scomparsa, travolta da una tempesta dalla violenza di uno tsunami nel 1362. Negli ultimi cent’anni si sono susseguite ipotesi e ricerche sull’ubicazione dell’antico insediamento, cancellato da terra e dalle carte. Il centro medievale di Rungholt, si trovava nel mare di Wadden, in Germania. In un punto di cui si era persa memoria. Con una certa regolarità il mare restituiva oggetti probabilmente conservati nell’insediamento sommerso. Era certo possibile stabilire una vasta area in cui ipoteticamente sorgeva la cittadina, ma non inchiodarne l’esistenza all’incrocio di un meridiano e un parallelo.

Gli archeologi pensano che Rungholt fosse una cittadina e un porto importanti. Potrebbe aver contenuto fino a 500 case, con circa 3.000 residenti. I suoi abitanti erano soprattutto commercianti di prodotti agricoli e, probabilmente, d’ambra.

Ci fu sicuramente una grande tempesta nota come Grote Mandrenke ( Store Manddrukning ), e talvolta anche intitolata a San Marcello , il 15 o 16 gennaio 1362. Le stime stimano il numero di morti, in un’areale più vasto, sia stato attorno intorno ai 25.000. Forse 30 insediamenti furono distrutti e la costa si spostò a est, lasciando nel mare di Wadde terre precedentemente abitate.

Utilizzando una combinazione di metodi geoscientifici e archeologici, i ricercatori dell’Università di Kiel (CAU ), la Johannes Gutenberg University Mainz (JGU), il Center for Baltic and Scandinavian Archaeology (ZBSA) e il State Archaeology Department Schleswig-Holstein (ALSH), entrambi nello Schleswig, sono ora riusciti a localizzare il sito della chiesa di Rungholt. Così, ora possono finalmente chiarire una questione di ricerca molto discussa che va avanti da oltre 100 anni.

Nell’ambito di due progetti interdisciplinari finanziati dalla German Research Foundation (DFG), vale a dire il progetto RUNGHOLT e il progetto Wadden Sea nel ROOTS Cluster of Excellence, sono state condotte ricerche per diversi anni sul paesaggio culturale medievale scomparso nel mare di Wadden. Ben noto per la sua distruzione miticamente esagerata e per una situazione archeologica unica in Europa, Rungholt è un esempio importante degli effetti del massiccio intervento umano nella regione costiera della Germania settentrionale che continua ancora oggi.

La chiave del successo del lavoro risiede in una stretta collaborazione interdisciplinare. “I resti degli insediamenti nascosti sotto le distese fangose vengono prima localizzati e mappati su una vasta area utilizzando vari metodi geofisici come la gradiometria magnetica, l’induzione elettromagnetica e la sismica”, ha spiegato il dott. Dennis Wilken, geofisico dell’Università di Kiel. E la dott.ssa Hanna Hadler dell’Istituto di geografia dell’Università di Mainz, ha aggiunto: “Sulla base di questa prospezione, prendiamo selettivamente carote di sedimenti che non solo ci consentono di fare affermazioni sulle relazioni spaziali e temporali delle strutture insediative, ma anche sullo sviluppo del paesaggio.” Le indagini archeologiche in siti selezionati forniscono approfondimenti unici sulla vita dei coloni della Frisia settentrionale e portano ripetutamente alla luce nuovi e significativi ritrovamenti dalle piane di marea.

Nel maggio 2023, una catena di terps medievali lunga due chilometri precedentemente sconosciuta – i terps sono cumuli di materiali che rivelano interventi artificiali sulla costa – è stata registrata mediante prospezione geofisica vicino a Hallig Südfall. Uno di questi terps mostra strutture che possono essere indubbiamente interpretate come le fondamenta di una chiesa di dimensioni comprese tra 40 metri e 15 metri. Primi carotaggi e scavi hanno fornito i primi approfondimenti sulla struttura e le fondazioni dell’edificio sacro.

“Il ritrovamento si unisce così ai ranghi delle grandi chiese della Frisia settentrionale”, ha affermato il dott. Bente Sven Majchczack, archeologo del ROOTS Cluster of Excellence presso l’Università di Kiel. La dott.ssa Ruth Blankenfeldt, archeologa della ZBSA, ha aggiunto: “La particolarità del ritrovamento risiede nel significato della chiesa come centro di una struttura insediativa, che nelle sue dimensioni deve essere interpretata come una parrocchia con funzione sovraordinata”.

Finora, i reperti nell’area indagata, che copre più di dieci chilometri quadrati, includono 54 terps, sistemi di drenaggio sistematico, una diga marina con un porto di marea oltre a due siti di chiese minori – e ora anche una grande chiesa principale . L’area di insediamento rinvenuta deve quindi essere considerata come uno dei siti principali storicamente segnalati del distretto amministrativo medievale di Edomsharde.

Oltre al carattere archivistico unico che le distese fangose hanno per la ricostruzione del paesaggio culturale di Rungholt, i risultati del progetto degli ultimi anni mostrano anche l’estrema messa in pericolo delle tracce culturali che hanno più di 600 anni. “Intorno a Hallig Südfall e in altre distese fangose, i resti dell’insediamento medievale sono già fortemente erosi e spesso rilevabili solo come impronte negative. Ciò è molto evidente anche intorno alla posizione della chiesa, quindi abbiamo urgentemente bisogno di intensificare la ricerca qui”, ha sottolineato la dott.ssa Hanna Hadler.