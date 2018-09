La luna e i lunatici. Sai perchè la luna appare sempre magica? I dipinti di Companoca. Il video

A volte è nera, a volte piena. Cresce di dimensioni, fino a diventare tonda tonda e sparire. O appare come il filo di un’unghia. Ha un calendario che ci pare eccentrico. E nel nostro cielo arriva all’improvviso, cambiando il punto da cui si leva. O spesso la troviamo occhieggiare imprevedibilmente tra le frasche di un albero. E ci insegue con la sua luce argentea lungo un sentiero. Se il sole ha una stabilità prevedibile, la luna sfugge alle diffuse cognizioni e sembra dotata di un’anima propria. Un grande occhio interessato a ciascuno di noi, nel silenzio della notte. La luna viene collegata al ciclo delle donne ed è indiscutibilmente femmina. Muove le maree e, secondo gli agricoltori e i montanari, presiede alla germinazione dei semi e alla crescita dei funghi. La tradizione vuole che anche per la corretta gestione del mosto, del vino e dell’imbottigliamento siano da seguire i cicli lunari. Diana viene rappresentata con uno spicchio luminoso sul capo. Tante lune dominano i sogni dei surrealisti e quelli di Ronald Companoca (1981, Perù) artista con una spiccata vena onirica. Le sue opere hanno particolari tonalità brillanti che amplificano l’atmosfera sognante e fiabesca ricreata.

