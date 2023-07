La memoria nel ghiaccio. Archeologia della Grande Guerra a Punta Linke. Luoghi ed edifici estremi emergono in Trentino

Punta Linke è uno dei luoghi della memoria più alti d’Europa, una straordinaria testimonianza di quello che fu il fronte più alto della Grande Guerra posta al confine tra il Regno d’Italia e l’Impero austro-ungarico. Il sito, rimasto coperto dai ghiacci per quasi un secolo dopo la fine del conflitto, è emerso a seguito dei cambiamenti climatici degli ultimi anni. A salvarlo dal degrado è stato il delicato lavoro di recupero condotto dall’Ufficio beni archeologici provinciale in collaborazione con il Museo “Pejo 1914-1918. La guerra sulla porta” che ha visto l’intervento di geologi, guide alpine, restauratori e volontari. Indagato con metodo archeologico, ha restituito la stazione di una teleferica costruita dagli austro-ungarici per collegare Cogolo di Peio con Cima Vioz, Punta Linke e gli appostamenti del “Coston delle barache brusade” e assicurare così i rifornimenti a chi presidiava il fronte. Dal 2014, nel periodo estivo, il sito è aperto ai visitatori che da Peio raggiungono il Rifugio Vioz “Mantova” e quindi Punta Linke dove è possibile percorrere la galleria strappata al ghiaccio che l’ha imprigionata per cento anni, entrare in spazi e ambienti dove i soldati e gli addetti alla teleferica erano costretti a vivere in condizioni estreme e gettare lo sguardo sull’immensità del ghiacciaio dei Forni.

