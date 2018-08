La Musardine, casa editrice e libreria francese di opere d’arte e libri erotici raffinati. Il video

Musardine è sia una libreria erotica, che una casa editrice che si occupa degli stessi argomenti, con un taglio elegante. La libreria è stata fondata nel settembre 1995 da Sophie Rongiéras, che successivamente ha passato il testimone a Frédéric Lévêque. Questo spazio parigino offre tutte le forme di libri più o meno direttamente correlate all’erotismo, pubblicate dagli editori più classici e specializzati: romanzi, saggi, guide pratiche, libri fotografici, libri d’arte, manga, fumetti. Il bookshop organizza anche una serata al mese per presentare le sue ultime novità alla presenza degli autori. Oltre alla sua vetrina parigina e alle sue vendite online, Musardine offre anche le sue produzioni sotto forma di e-book da scaricare dal sito. La casa editrice La Musardine venne fondata nel 1996 – anno successivo all’inaugurazione della libreria – da Claude Bard, che ancora oggi la gestisce con Anne Hautecoeur, direttore editoriale. Le edizioni de La Musardine rivendicano un eclettismo guidato dall’ambizione di declinare l’erotismo in tutte le sue forme, attraverso collezioni adattate a ciascun pubblico.

