La notte, le luci, i riflessi. Come l’incanto dei lampioni cambiò radicalmente la pittura

Un secolo importante di trasformazioni, il 19° secolo vide il paesaggio notturno evolversi radicalmente con l’apparenza di illuminazione artificiale. Lungo buio, la notte si illumina gradualmente, adornandosi con atmosfere più varie. Giochi di luci e ombre, chiaroscuri, retroilluminazione, primi spot al neon. Appare una nuova gamma di esperienze visive, tinte di magia e poesia specifiche per il mondo della notte.

Maxime Maufra, Féérie nocturne, Exposition Universelle 1900, 1900 huile sur toile, 65,5 x 81,3 cm, Reims, musée des Beaux-Arts, legs Henry Vasnier © Reims, Musée des Beaux-Arts / C. Devleeschauwer

Tra fascino, ammirazione, curiosità e nostalgia, queste metamorfosi notturne segnano fortemente gli artisti. In tutta Europa, pittori, incisori, fotografi, i più aperti alle manifestazioni della modernità, ne fanno un soggetto preferito. Con Electric Nights, il MuMa di Le Havre – 2 luglio, 1 novembre 2020) esplora per la prima volta questa domanda sulla percezione dell’illuminazione artificiale urbana da parte degli artisti dalla seconda metà del XIX secolo fino alla vigilia della prima guerra mondiale.

Il lampione, icona della “città della luce”

L’arrivo dell’illuminazione urbana modifica notevolmente l’aspetto dei centri urbani. Appaiono nuove sagome: quelle di lampioni, bruciatori a gas e altri globi elettrici che illuminano le strade delle grandi città. Gli artisti, sensibili a queste trasformazioni, integrano questi nuovi schemi nelle loro composizioni riservando presto un posto per loro in maestà. La grande varietà di forme di lampioni è sontuosamente svelata dalla prima serie fotografica a lui dedicata da Charles Marville. Il lampione diventa un simbolo di modernità e un’icona della “città delle luci”.

Un paesaggio notturno ancora molto contrastato

Nonostante l’aspetto dell’illuminazione artificiale, l’umore della notte rimane contrastato. L’oscurità rimane in alcuni punti. La luminosa Parigi è contrapposta a una losca Parigi, quella dei quartieri popolari, della periferia, dove l’illuminazione è molto più scarsa, irregolare e discontinua. Secondo la loro sensibilità, gli artisti ripristinano lo sfarzo dei quartieri della Parigi festiva e commerciale, mentre altri si sforzano di evocare l’oscurità delle secche.

Nuove esperienze visive

La traversata notturna della città genera nuove e varie esperienze visive alle quali gli artisti che mettono la luce al centro delle loro preoccupazioni non possono rimanere indifferenti. Caldo o freddo, accecante o morbido, fisso o mobile, leggero, sia esso gas o elettrico, varia e cambia il suo ambiente. Le strade luminose confinano con altre più buie e la Città delle Luci è molto più complessa di quanto sembri. Presto la notte diventerà colorata sotto l’effetto delle prime insegne pubblicitarie al neon.

Notturni fotografici

Negli ultimi anni del XIX e all’inizio del XX secolo, la fotografia e poi il cinema hanno aperto una nuova strada nella rappresentazione della notte. I contrasti consentiti dalla luce artificiale offrono ai fotografi un’opportunità unica per catturare la vita notturna. I primi cineasti, d’altra parte, hanno uno strumento unico con l’elettricità per sviluppare le loro tecniche.

Luce consacrata / luce in maestà

Alla vigilia della prima guerra mondiale, l’illuminazione elettrica era essenziale ovunque, anche se il gas continuerà a alimentare i lampioni durante il periodo tra le due guerre. Affascinati da tutte le manifestazioni della vita moderna, gli artisti d’avanguardia guardarono la nuova luce in faccia, per catturare la pura energia fino al punto di abbagliare. Le opere si decostruiscono e poi diventano giochi di colore astratti come il prisma di luce.

