La scoperta a Windsor dopo 150 anni. Dolore e sentimento. Un ritratto ottocentesco in marmo del principe Alberto fu opera della figlia Vittoria. I segreti della famiglia

La principessa che scolpì il padre, e l’amore che si fece marmo

Un’opera rimasta sotto gli occhi del mondo per centosessant’anni, ma velata da un equivoco d’attribuzione, rivela oggi la sua vera essenza: non il gesto freddo di uno scultore di professione, ma l’urgenza affettiva di una figlia che, nel marmo, cercava di restituire vita a un padre scomparso.

Per oltre un secolo e mezzo, milioni di visitatori hanno attraversato la St. George’s Hall del Castello di Windsor, lasciando scorrere lo sguardo su quel busto di marmo bianco che raffigura il principe consorte Alberto. Lo si dava per opera di Robert William Sievier (1794–1865), scultore e incisore londinese, noto per i suoi ritratti ufficiali, levigati, privi di eccessi, perfettamente allineati al gusto neoclassico dell’Ottocento.

Eppure, quelle superfici non parlavano lo stesso linguaggio. Il volto non mostrava la calma convenzionale dell’iconografia ufficiale, ma un tremito leggero: linee non sempre simmetriche, un modellato quasi esitante, capace di lasciare trasparire emozione. Non lo sapevamo ancora, ma in quelle irregolarità batteva un cuore: il busto non era di Sievier, bensì della principessa Vittoria, figlia maggiore della regina Vittoria e dello stesso Alberto.

Una scoperta che oggi costringe a riscrivere un capitolo di storia dell’arte di corte: il marmo non come monumento di Stato, ma come confessione privata.

Un Natale scolpito nel marmo

La lettera, l’attesa, la risposta della madre

Dicembre 1864. La principessa Vittoria si trovava a Berlino. Aveva ventiquattro anni e portava ancora il lutto recente per il padre, morto tre anni prima. Dedicava le giornate al lavoro di scalpello, affidando al marmo ciò che la carta non poteva contenere. Scrisse così alla madre:

“È un’opera che mi assorbe completamente… Sono molto nervosa… Spero che ti piaccia. Come vorrei che fossi qui per darmi consigli!”.

Queste righe, oggi rinvenute negli archivi, vibrano ancora di trepidazione. Non sono parole di un’artista consapevole del proprio mestiere, ma di una figlia che scolpisce per non dimenticare, che trasforma la materia dura in luogo d’intimità.

La risposta della regina fu tenera e spiazzante:

“Mi piace moltissimo. Solo… il naso è un po’ troppo spesso.”

Niente linguaggio critico, niente accademia. Solo l’occhio materno che accarezza l’impegno della figlia, cogliendo in quella “imperfezione” non un errore, ma il segno che il marmo respirava affetto e non tecnica.

L’arte come disciplina e confessione

Le sorelle scultrici, l’insegnamento di Hagen

La regina Vittoria aveva voluto che le figlie coltivassero arti come il disegno e la scultura. Non dovevano diventare artiste di professione – impensabile, per una principessa – ma donne educate al bello. Le sorelle Alice, Louise e Vittoria ricevettero così lezioni da Hugo Hagen, scultore berlinese allievo di Christian Daniel Rauch, grande protagonista del classicismo tedesco.

Eppure, ciò che era nato come disciplina si trasformò, per Vittoria, in linguaggio interiore. Ogni colpo di scalpello od ogni modellazione della creta era dialogo con l’assenza. Non più esercizio didattico, ma confessione.

Lettura formale del busto

Lo stile, le tensioni, le differenze dal mestiere professionale

Il busto oggi attribuito a Vittoria non possiede la perfezione levigata dei modelli professionali. Il volto di Alberto è colto in una serenità pensosa: le guance leggermente scavate, la bocca serrata in una linea non rigida ma quasi esitante, gli occhi appena ombreggiati da palpebre pesanti.

Rispetto ai busti scolpiti da Sievier, che puntano sulla nettezza del contorno e sull’idealizzazione, qui emerge un modellato vibrante, meno preciso ma più sincero. Le superfici non hanno la patina levigata da atelier, bensì una grana viva, dove la luce si infrange in piccoli contrasti.

È proprio questa imperfezione narrativa a dare intensità: la scultura non si limita a rappresentare, ma rivela un gesto affettivo. L’arte professionale ricerca equilibrio formale; questa scultura cerca un volto intimo.

I protagonisti di una storia dinastica

Tre vite che si intrecciano nel marmo

Alberto di Sassonia-Coburgo-Gotha (1819–1861) : principe consorte, modernizzatore, promotore delle arti e delle scienze. L’Esposizione Universale del 1851 fu la sua creatura. La morte precoce a 42 anni privò la regina e la nazione di una guida.

: principe consorte, modernizzatore, promotore delle arti e delle scienze. L’Esposizione Universale del 1851 fu la sua creatura. La morte precoce a 42 anni privò la regina e la nazione di una guida. La regina Vittoria (1819–1901) : trasformò il lutto in rituale pubblico. Il suo lungo abito nero, indossato fino alla fine dei suoi giorni, fu simbolo di un regno in cui il dolore privato si fece icona collettiva.

: trasformò il lutto in rituale pubblico. Il suo lungo abito nero, indossato fino alla fine dei suoi giorni, fu simbolo di un regno in cui il dolore privato si fece icona collettiva. La principessa Vittoria (1840–1901): colta e cosmopolita, futura imperatrice di Germania per soli 99 giorni. Madre del Kaiser Guglielmo II, ebbe una vita di tensioni politiche e familiari. Il busto paterno rimane il suo lascito più autentico, un’opera biografica più che artistica.

L’errore di attribuzione

Sievier o Vittoria? La prova nelle carte

L’equivoco nacque probabilmente dalla consuetudine: opere ufficiali dovevano avere firme ufficiali. Sievier, che aveva effettivamente scolpito un giovane Alberto, fu assunto come autore per convenzione.

Solo con la ricerca di Jonathan Marsden, direttore della Royal Collection, le lettere e i documenti vennero messi insieme come tessere di un mosaico. Il riferimento a Hugo Hagen, la corrispondenza con la madre, la cronologia dei lavori: tutto conduceva a un’unica certezza. L’opera apparteneva a Vittoria.

Un catalogo come viaggio nella memoria

2000 sculture, mille storie segrete

La ricollocazione del busto nel suo vero alveo biografico è contenuta nel monumentale catalogo European Sculpture in the Collection of His Majesty The King, che raccoglie oltre 2000 opere custodite a corte.

Marsden ha sottolineato: “La scultura può facilmente passare in secondo piano, ma un esame più attento può rivelare opere d’arte di qualità e significato, con una storia tutta loro da raccontare”.

Così, anche un busto che sembrava routine si rivela documento intimo, diario di marmo, dono natalizio che ha attraversato i secoli.

L’arte come confessione silenziosa

Un padre ritrovato nel bianco del marmo

Nell’Ottocento, alle principesse era chiesto di incarnare ruoli politici e dinastici. A Vittoria, invece, riuscì qualcosa di diverso: trovare nella scultura un linguaggio privato, libero da etichetta, capace di trattenere la memoria.

Guardando oggi quel busto, i visitatori non vedono soltanto il principe Alberto, consorte regale. Scorgono le mani di una figlia che, nel silenzio di un atelier berlinese, cercava di trasformare il lutto in presenza, di fermare nel marmo la voce di un padre perduto.

Un gesto che la storia aveva quasi cancellato e che ora ritorna, luminoso, come una memoria scolpita nel cuore stesso dell’arte.