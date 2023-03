La scoperta. Il vaso dei combattimenti fu realizzato per contenere le ceneri di un gladiatore romano

Che significa tutto ciò? Significa che il legame tra contenitore e resti mortali in esso contenuti è strettissimo e che, con alta probabilità, il vaso non è stato adattato per un riuso. Forse fu realizzato per la morte di uno dei quattro gladiatori, il cui nome appare sulla ceramica – un dono da parte di colleghi, che in questo modo si univano eternamente all’amico? – o forse era una sorta di trofeo, poi utilizzato per contenere le ceneri di uno dei quattro “uomini di spettacolo”.

