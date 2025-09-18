La scoperta sorprendente. Si infilano in un pertugio della collina. Trovano cavità e scoprono un tesoro di ventidue monete che raccontano l’ultima rivolta ebraica contro Roma

Dalla profondità di un tunnel segreto affiora un frammento di memoria, capace di illuminare un episodio dimenticato della storia giudaica in età tardo-romana

Nelle viscere della Galilea, sotto la collina di Hukok, il tempo ha conservato un tesoro silenzioso. Non si tratta di un accumulo di oro, di gioielli o di beni destinati ad alimentare leggende di fasti perduti, ma di ventidue piccole monete di bronzo, logorate dall’uso e custodite con cura all’interno di una cavità scavata a mano al termine di un corridoio tortuoso. Monete che, se osservate singolarmente, sembrerebbero poca cosa, ma che, nel loro insieme, diventano una voce capace di interrompere il silenzio dei secoli e di riportare alla luce una pagina oscura, quasi dimenticata, dell’ultima ribellione ebraica contro Roma.

La scoperta è stata annunciata in queste ore dall’Autorità israeliana per le antichità, al termine di un lungo lavoro condotto congiuntamente dallo Zefat Academic College. Il tesoro è stato rinvenuto nel cuore di un complesso sotterraneo che già in passato aveva restituito tracce della resistenza giudaica ai tempi della Grande Rivolta e della sollevazione di Bar Kokhba. Il sistema di rifugi di Hukok, scavato nel banco roccioso, rappresenta uno dei più estesi della Galilea e testimonia con la sua architettura sotterranea la volontà di sopravvivenza di una comunità che, stretta tra la pressione dell’impero e la necessità di salvaguardare la propria identità, aveva scelto la terra stessa come alleata.

I ricercatori che hanno guidato le indagini, Uri Berger dell’Autorità per le antichità e il professor Yinon Shivtiel dello Zefat Academic College, hanno raccontato che l’occultamento delle monete non fu casuale. L’anfratto che le custodiva era stato ricavato deliberatamente in profondità, come se chi le aveva deposte avesse voluto nascondere non soltanto un piccolo patrimonio personale, ma soprattutto un segno, una speranza di ritorno. Secondo la loro interpretazione, chi nascose quelle monete lo fece nella convinzione che la tempesta sarebbe passata, che i tempi sarebbero migliorati e che un giorno sarebbe stato possibile tornare a recuperarle. Quel giorno non arrivò mai.

Il dato sorprendente non è tanto la presenza di un tesoro nascosto, poiché simili ritrovamenti punteggiano la mappa della Palestina romana, quanto la cronologia impressa sui bronzi. I volti che emergono dalla patina verde non appartengono agli imperatori del I o del II secolo, come sarebbe stato logico aspettarsi, bensì a Costanzo II e a Costante I, figli di Costantino, che regnarono nella metà del IV secolo. Si tratta di una datazione inattesa, che colloca il deposito in un’epoca ben successiva alle prime due rivolte ebraiche.

Questo dato ha costretto gli studiosi a volgere lo sguardo verso un episodio scarsamente attestato, la rivolta di Gallus del 351-352 dopo Cristo. Una ribellione poco nota, che le fonti antiche menzionano con parsimonia, ma che rappresenta di fatto l’ultimo atto di insorgenza ebraica contro Roma. Le cronache di Ammiano Marcellino e qualche testimonianza rabbinica alludono a un movimento che sconvolse la Galilea e la regione di Tiberiade, provocando distruzioni e repressioni feroci. Tuttavia, la mancanza di reperti archeologici aveva finora relegato quell’episodio ai margini della storiografia. Le monete di Hukok, occultate con cura nei tunnel già scavati nei secoli precedenti, offrono ora una prova tangibile della sua realtà.

I tunnel di Hukok, del resto, non erano semplici rifugi improvvisati, ma un vero e proprio sistema di sopravvivenza. Gallerie sotterranee si intrecciavano in percorsi labirintici, conducendo a stanze in cui era possibile ripararsi, nascondersi, forse anche organizzare la resistenza. L’uso di questi spazi si protrasse nei secoli, adattandosi alle diverse emergenze. Se in origine furono scavati per sfuggire alle truppe di Vespasiano e di Tito durante la Grande Rivolta, e successivamente ampliati per resistere all’offensiva romana durante la ribellione di Bar Kokhba, nel IV secolo tornarono a essere rifugio per coloro che si opposero all’imperatore. È come se la pietra stessa di Hukok fosse stata plasmata per custodire il respiro della ribellione, trasformandosi in un’architettura della speranza.

Il ritrovamento delle monete ha dunque un valore che va ben oltre la numismatica. Non si tratta soltanto di pezzi da catalogare e conservare, ma di testimonianze vive che raccontano i giorni della paura, della fuga, della resistenza estrema. Ogni bronzo reca inciso il volto dell’autorità imperiale, ma, nascosto nel buio del tunnel, si fa emblema della fragile libertà di chi li aveva sottratti al flusso della storia.

La scoperta è stata resa possibile anche grazie a un vasto progetto educativo e comunitario. Dal 2019, studenti dello Zefat Academic College, volontari del Club degli esploratori di grotte israeliano, soldati e abitanti della regione hanno preso parte agli scavi. Non si è trattato di un lavoro calato dall’alto, ma di un’impresa condivisa, in cui la comunità ha riscoperto la propria storia attraverso il contatto diretto con le pietre e la terra. Il dottor Einat Ambar-Armon, che dirige il centro educativo archeologico dell’Autorità per le antichità nella regione settentrionale, ha sottolineato come lo scavo sia diventato molto più di un evento scientifico, trasformandosi in un’esperienza comune di educazione e di appartenenza. La gioia della scoperta è stata vissuta collettivamente, rafforzando il legame tra le persone e il loro passato.

Hukok, con la sua stratificazione di memorie, non fu però soltanto teatro di crisi e rifugio di resistenza. Poco dopo la rivolta di Gallus, l’insediamento visse una fase di rinnovata prosperità, testimoniata dalla costruzione di una sinagoga monumentale, decorata con mosaici di straordinaria bellezza. La comunità, sopravvissuta alle difficoltà, seppe rialzarsi e segnare un nuovo inizio. È come se la luce delle tessere musive, collocate sulla sommità della collina, fosse stata il contrappunto necessario all’ombra dei tunnel sottostanti. Un dialogo di buio e di luce, di fuga e di rinascita, che accompagna la storia millenaria di questo luogo.

Per l’Autorità israeliana delle antichità, Hukok è oggi un sito di punta. Il direttore Eli Escusido ha spiegato che negli ultimi anni l’ente ha lavorato con il Keren Kayemet LeYisrael per portare avanti ampie operazioni di scavo e di conservazione, con l’obiettivo di trasformare l’area in un polo attrattivo per studiosi e visitatori da tutto il mondo. Anche Sheli Ben Iishai, direttore regionale del Keren Kayemet LeYisrael, ha confermato l’intenzione di sviluppare un piano turistico che sappia integrare natura, archeologia e accoglienza, facendo di Hukok un modello di turismo sostenibile e culturale.

La vicenda delle ventidue monete, che presto sarà oggetto di pubblicazione nell’Israel Numismatic Research Journal, apre dunque nuove prospettive di ricerca e di riflessione. In esse non vi è soltanto il volto di imperatori lontani, ma la voce di un popolo che non si arrese, che continuò a resistere, anche quando le possibilità di vittoria si erano ormai ridotte al minimo. Ogni moneta, nascosta nell’oscurità del tunnel, diventa così il simbolo di un gesto umano di speranza, l’ultima traccia di chi confidava in un futuro diverso.

E mentre gli archeologi e i numismatici lavorano a catalogare e interpretare questo piccolo tesoro, la Galilea continua a raccontare le sue storie sepolte. Le pietre parlano, le gallerie restituiscono voci, e i bronzi che emergono dal buio ricordano che la storia non è mai solo un elenco di date, ma un intreccio di vite, di scelte e di sogni infranti.