La scoperta. Tombe di bambini medievali sepolti sotto le lacrime di pioggia benedetta che scendevano dal tetto della chiesa

In Sassonia-Anhalt, gli archeologi hanno portato alla luce un frammento di storia che scuote il nostro immaginario emotivo: oltre 50 tombe, tra cui quelle di bambini, sotto l’antica cappella di Mallerbach, collocata lungo il cammino di Allstedt. Qui, dove un tempo l’acqua piovana scorreva lungo le pareti della chiesa, si è conservato un gesto di fede e speranza, un delicato atto di protezione spirituale che i contemporanei definirebbero “effetto acqua santa”.

Il responsabile del progetto Felix Biermann:, nei pressi delle fosse @ Foto Heiko Rebsch / dpa



La cappella, edificata nel XII secolo e trasformata nei secoli in chiesa del villaggio, cappella lungo la strada e meta di pellegrinaggio, conserva una storia tormentata. L’incendio del 24 marzo 1524, durante le prime fasi della Guerra dei Contadini, portò distruzione e dolore. I cittadini di Allstedt, probabilmente influenzati dai sermoni di Thomas Müntzer, saccheggiarono e incendiarono l’edificio, lasciando dietro di sé un segno indelebile della violenza e delle tensioni religiose e sociali del tempo.

Gli scavi contemporanei, condotti da Felix Biermann e dall’Ufficio statale per la gestione del patrimonio e l’archeologia della Sassonia-Anhalt, si inseriscono nel progetto commemorativo “Gerechtigkeyt – Thomas Müntzer e 500 anni di guerra dei contadini”, che mira a reinterpretare la storia turbolenta di quel periodo attraverso le prove archeologiche. Il lavoro ha rivelato circa 1.000 manufatti medievali: monete d’argento, distintivi da pellegrino, fibbie di cintura, coltelli, ferri di cavallo, un dardo di balestra e proiettili di piombo, insieme a frammenti di ceramica e materiali da costruzione, tutti segnali di un passato che fonde devozione e violenza.

Ma tra i ritrovamenti, ciò che cattura maggiormente l’attenzione non sono gli oggetti, ma le tombe dei bambini, disposte lungo il muro orientale della cappella. La loro collocazione non è casuale: l’acqua piovana che un tempo scorreva sulle tombe suggerisce un tentativo simbolico di battezzare i piccoli defunti, privi del sacramento, affidandoli alla protezione di Maria. “Questi bambini probabilmente non erano battezzati e i fedeli potrebbero aver sperato che l’acqua piovana, toccata dalle sacre mura della chiesa, avesse una sorta di potere santificante, un effetto di acqua santa”, spiega Biermann.

La chiesa vista da un’immagine aerea @ Foto: Heiko Rebsch / dpa

In un’epoca in cui la salvezza eterna dei più piccoli era una preoccupazione angosciante, queste sepolture raccontano un incontro commovente di fede, dolore e speranza. Alcuni ritrovamenti, come un vaso di argilla gialla dipinto di rosso – ceramica di Pingsdorf del XII secolo – accompagnano una delle sepolture nobili, rivelando la cura e l’affetto che le famiglie riversavano nei propri cari anche dopo la morte.

Gli scavi hanno inoltre riportato alla luce tracce del villaggio medievale di Mallerbach, abbandonato nel XIV secolo, con resti di abitazioni e cantine che ricordano una comunità un tempo fiorente. Ogni reperto, ogni scheletro, ogni oggetto recuperato racconta la vita quotidiana, la devozione, le paure e la resilienza degli abitanti, trasformando la cappella in un archivio silenzioso di memorie collettive.

I manufatti e i resti scheletrici sono ora in fase di analisi presso i laboratori di Halle (Saale), in preparazione per una mostra pubblica estiva al Museo Statale di Preistoria di Halle. Qui i visitatori potranno esplorare non solo la storia materiale di un villaggio medievale perduto, ma anche la dimensione intima e dolorosa della fede, la ricerca di protezione e di senso davanti alla morte dei bambini, attraverso il gesto delicato dell’acqua che scorre, custode di un’antica speranza.

Fonte: Ufficio statale per la gestione del patrimonio e l’archeologia della Sassonia-Anhalt

