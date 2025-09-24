La scoperta. Una villa romana e tumuli celtici. Come i celti romanizzati mantennero le proprie radici antiche

Anche se i Romani conquistarono queste terre quasi duemila anni fa, le radici celtiche continuarono a fiorire a lungo nel nord della Saarland, una regione al confine con il Lussemburgo, la Francia e il Reno-Palatinato. È qui che sorge Wadern, una piccola città immersa nella foresta dell’Hochwald, oggi nota soprattutto per i suoi tumuli funerari monumentali, conservati nel quartiere di Oberlöstern.

I risultati degli studi, presentati in queste ore, sono notevoli perchè dimostrano ciò che appare come una persistenza della cultura celtica all’interno del mondo romano delle zone colonizzate. Da un comune ceppo celtico, come ben sappiamo, fiorirono culture come quella dei Galli (Francia, Belgio, Italia settentrionale) e dei Britanni. Dopo gli scontri iniziali , pur violentissimi, con Roma, i Celti furono colonne assolute della romanità e spesso erano considerati come le etnie più fedeli e sicure,. Nelle aree tedesche aiutarono i Romani a fronteggiare i Germani. Negli anni Novanta, proprio a Oberlöstern, fu riportato alla luce un cimitero romano con due grandi tumuli funerari, poi ricostruiti. Dal 2010 l’archeologa Sabine Hornung, docente di Preistoria e Protostoria all’Università del Saarland, guida un team di studiosi che sta ricostruendo il paesaggio culturale antico che circondava questi sepolcri.

Secondo la studiosa, il valore delle scoperte è enorme:

“I nostri risultati forniscono informazioni sulla vita della gente comune nelle campagne, al di là di quanto sappiamo dai libri di storia”, spiega Hornung, che coinvolge studenti e dottorandi sin dalle prime fasi della ricerca.

I tumuli: un ibrido culturale

Testimonianze sospese tra due mondi

I due tumuli, ciascuno coronato da una pigna di pino cembro – simbolo romano di vita eterna – sono stati rialzati utilizzando in parte le pietre originali. Non erano semplici sepolture, ma veri monumenti identitari, sospesi tra due mondi.

Hornung chiarisce:

“I tumuli mostrano chiaramente una forma costruttiva tipicamente celtica, ma i massicci muri a secco che li racchiudono appartengono alla tradizione romana. Con essi i costruttori hanno ribadito le loro radici celtiche, ma al tempo stesso hanno attinto a elementi architettonici romani rappresentativi. È probabile che questa scelta volesse manifestare anche un diritto ereditario sulla terra. Si tratta di una testimonianza eloquente di mentalità”.

Il sepolcreto comprendeva inoltre urne e una tomba a pilastro tipicamente romane. Un altro monumento funebre, risalente alla metà del II secolo d.C., raffigura il defunto e la moglie in abiti celtici, come se volessero ribadire: “Siamo romani, ma non rinneghiamo le nostre origini”.

Dalle capanne celtiche alla villa romana

Evoluzione di un paesaggio abitato per secoli

Gli scavi hanno permesso di ricostruire la planimetria di una grande villa romana, la più imponente finora nota nell’Hochwald. Intorno, resti di dipendenze e case rurali mostrano la stratificazione sociale: il dominus abitava nella residenza padronale, mentre le famiglie contadine vivevano in edifici più modesti.

Ma prima dei Romani, qui esisteva un villaggio celtico con cinque o sei gruppi di case di legno. Attraverso le tracce scure lasciate dai pali nel terreno, Hornung e il suo team hanno potuto ridisegnare le abitazioni e confermare che il piccolo centro era popolato da più famiglie, prive di differenze sociali evidenti.

La transizione avvenne nel I secolo d.C., quando i nuovi proprietari terrieri vollero sottolineare il loro status con costruzioni in pietra, secondo il gusto romano.

Un’economia testarda

La scelta di sfruttare le cave locali

Un aspetto curioso riguarda le cave locali. Nonostante la scarsa qualità della pietra – con grosse inclusioni che rendevano difficile la lavorazione – gli abitanti continuarono a produrre macine e blocchi da costruzione in loco, ignorando materiali migliori disponibili altrove.

Hornung osserva:

“È un atteggiamento quasi provocatorio. Persino per il monumento funerario romano furono usati blocchi con ciottoli grossi fino a 15 centimetri. Eppure i manufatti locali erano apprezzati, anche se molte macine si rompevano durante la lavorazione”.

Un paesaggio di insediamenti e culti

La rete rurale che legava fattorie, tombe e templi

Il complesso funerario era collegato a un vero paesaggio insediativo: mezzo chilometro più a nord-est sorgeva un centro con fattorie, un grande podere padronale e un tempio su una collina, fulcro della vita religiosa comunitaria. Le ricerche proseguono anche sull’Alto Medioevo: nei pressi di Lockweiler, ad esempio, sono stati identificati i resti di una motta medievale, una delle prime fortificazioni in legno della zona.

Oggi, grazie a pannelli informativi e ricostruzioni 3D, visitatori e curiosi possono immaginare come apparisse questo paesaggio duemila anni fa. “Quando ci si trova davanti ai tumuli o al sito della villa, si riesce a percepire la quotidianità di allora in un modo che i libri non possono restituire”, afferma Hornung.

Storia locale, radici europee

Un passato che parla al presente

Il progetto ha un evidente risvolto turistico per la città di Wadern, sostenuto dal Ministero dell’Economia e dell’Ambiente del Saarland e dalla Fondazione Culturale Merzig-Wadern. Ma, per Hornung, l’importanza va oltre:

“Stiamo studiando un’epoca in cui le tribù celtiche sovrane furono integrate nell’Impero Romano, creando così un’unità politica – le radici stesse di quella che oggi chiamiamo Europa”.

E aggiunge:

“I problemi che affrontiamo oggi non sono nuovi. Possiamo guardare al passato per capire come sfide simili furono superate, quali strategie ebbero successo e quali no”.