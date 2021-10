La storia di Jago, scultore della Pietà moderna esposta nella Chiesa degli artisti

In copertina: la fase intermedia di lavorazione dell’opera: qui il modello realizzato in gesso, che sarebbe stato poi trasposto nel marmo

Dopo sedici mesi di lavoro a Napoli, nello studio di Sant’Aspreno ai Crociferi, Jago ha inaugurato a Roma la sua ultima opera: una pietà al maschile, scolpita in un unico blocco di marmo. La scultura sarà visibile fino al 28 febbraio 2022 all’interno della chiesa di Santa Maria in Montesanto.

𝗜𝗡𝗙𝗢𝗥𝗠𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗜

Sede: cappella del Crocifisso, chiesa di Santa Maria in Montesanto (Chiesa degli Artisti) – Piazza del Popolo 18 – Roma

Orari: dal lunedì alla domenica, dalle ore 13:00 alle ore 19:00

Biglietto: gratuito

JAGO è un artista italiano che opera nel campo della scultura, della grafica e della produzione video. È nato a Frosinone (Italia) nel 1987, dove ha frequentato il liceo artistico e poi l’Accademia di belle arti (lasciata nel 2010). Dal 2016, anno della sua prima mostra personale nella capitale italiana, ha vissuto e lavorato in Italia, Cina e America. Attualmente vive e lavora a Napoli. È stato professore ospite presso la New York Academy of Art, dove ha tenuto una masterclass e una lecture nel 2018.

All’età di 24 anni, su presentazione della storica dell’arte Maria Teresa Benedetti, è stato selezionato dal prof. Vittorio Sgarbi per partecipare alla 54a edizione della Biennale di Venezia, esponendo il busto in marmo di Papa Benedetto XVI (2009).

Questa scultura giovanile è stata poi rielaborata nel 2016, prendendo il nome di “Habemus Hominem” e divenendo una delle sue opere più significative. L’opera, che raffigura la spoliazione del Papa emerito da suoi paramenti, è stata esposta a Roma, nel 2018, presso il Museo Carlo Bilotti di Villa Borghese.

A seguito di un’esposizione all’Armory Show di Manhattan, Jago si trasferisce a New York. Qui inizia la realizzazione del “Figlio Velato”, opera ispirata al Cristo Velato del Sanmartino, esposta permanentemente all’interno della Cappella dei Bianchi nella Chiesa di San Severo fuori le mura. La ricerca artistica di JAGO occupa una complessa cornice concettuale che, tuttavia, fonda le sue radici nelle tecniche ereditate dai maestri del Rinascimento, tentando di instaurare un rapporto diretto con il pubblico mediante l’utilizzo dei video e dei social network, attraverso i quali condivide il processo produttivo delle sue opere.

Nel 2019, in occasione della missione Beyond dell’ESA (European Space Agency), Jago è stato il primo artista ad aver inviato una scultura in marmo sulla Stazione Spaziale Internazionale. L’opera, intitolata “The First Baby” e raffigurante il feto di un bambino, è tornata sulla terra a febbraio 2020 sotto la custodia del capo missione, Luca Parmitano.

Da maggio 2020 Jago risiede a Napoli, dove lavora nel suo studio nella Chiesa di Sant’Aspreno ai Crociferi e dove, a inizio novembre, ha realizzato l’installazione “Look Down” in Piazza del Plebiscito.

Di seguito, il filmato dell’inaugurazione dell’opera