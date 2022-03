La Venere paleolitica di Willendorf fu scolpita nei pressi del lago di Garda. Lo rivelano studi sulla pietra

La Venere o donna di Willendorf, è una statuetta di 11 cm d’altezza, scolpita in pietra calcarea e dipinta in ocra rossa. Fu realizzata circa 30.000 anni fa. Già si sapeva che la pietra non era originaria della zona di rinvenimento della scultura, Gli studiosi sono così andati alla ricerca, in Europa, di depositi di oolite che mostrassero forti analogie con quelli della mitica scultura paleolitica, appartenenti al genere delle cosiddette Veneri paleolitiche. La statuetta – oggi esposta al Naturhistorisches Museum di Vienna – fu rinvenuta nel 1908 dall’archeologo Josef Szombathy, in un sito archeologico risalente al paleolitico, presso Willendorf in der Wachau, in Austria.

