E-book | La Vera Storia di Santa Lucia. Una favola natalizia per grandi e piccini

Proponiamo, anche quest’anno, un bellissimo libro – in versione digitale (ebook ) – che racconta le origini del mito della santa più amata dai piccini.

Acquistalo con Stile Arte. Qui, subito, scaricando l’e-book – leggibile su qualsiasi computer o e-reader – . Un regalo nella notte più lunga dell’anno, gradito ai bimbi ma anche a chi bimbo non è più. Una grande poesia che ci permette di affrontare pedagogicamente sia il momento della piena adesione del bambino all’atmosfera magica che a far comprendere, senza traumi, il passaggio che avviene per i più grandicelli. Senza che sia svelato nulla che procuri dolore.

Perchèporta i regali come? Com’è la sua vera storia? Perché giunge con un carretto carico di giocattoli e di dolciumi? Le risposte poetiche stanno in questo libro nato per i bambini e per i “grandi” che potranno accompagnare i più piccoli in un viaggio meraviglioso e ricco di sorprese, tra le luci intermittenti che segnano il periodo natalizio.

Il libro, con le magiche illustrazioni dell’artista Daniela Sciascia, prepara alla “notte più lunga dell’anno” e, senza svelare nulla, aiuta i più grandini ad accettare poeticamente e senza traumi la loro nuova condizione. Diventeranno così compagni di viaggio appassionati dei loro fratellini minori, sotto la neve, vicino all’asino parlante, accanto al cesto e al carretto della Santa. Con doni che fanno bene alla mente e al cuore.

La vera storia di Santa Lucia – L’Ebook

UN REGALO PER TE: Sfoglia, in anteprima assoluta, alcune pagine del libro,che può essere acquistato come un prezioso, elegante dono come un comodo e-book, da leggere sul computer o sul tablet:







La vera storia di Santa Lucia – L’Ebook

