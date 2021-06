La villa marziana di Putin a Sochi. Il video del progetto realizzato dall’architetto Vlasov

Ville, abitazioni, palazzi. Ma ufficialmente Putin risulta proprietario di un solo appartamento, settanta metri quadri. A Sochi, località turistica russa, è stata realizzata, sul monte, tra i boschi, una villa panoramica per il presidentissimo. In stile “esplorazione nello spazio”, simile a una mensola bianca o uno strumento di puntamento, l’opera è stata progettata da Roman Vlasov, architetto russo di origini ucraine, considerato un visionario e appartenente al filone della cosiddetta “architettura concettuale”. Il professionista si occupa anche di interior design e paesaggistica. Il team di professionisti di cui fa parte Roman Vlasov, Archvizual, è composto da persone di diverse nazionalità, ognuna specializzata in diverse materie che afferiscono alla disciplina architettonica. Il team ha le capacità e le conoscenze necessarie per adattare i diversi sistemi di costruzione, e le loro varianti, al luogo specifico in cui avverrà la costruzione finale, con massimo uso di tecnologie all’avanguardia. Ogni particolare progettuale viene studiato e vagliato al computer rispetto a numerosi parametri, legati al contesto territoriale in cui sorgerà ogni edificio. Sochi, in russo Soči, territorio in cui sorge la villa di Putin, è una città della Russia meridionale, situata nel territorio di Krasnodar, sulle rive del mar Nero. Fondata nel 1838, ricevette lo status di città nel 1896. Conta 424.280 abitanti. E’ un centro di villeggiatura di straordinaria valenza poichè offre possibilità sia di turismo balneare che, durante l’inverno, di turismo sciistico.

Qui sotto, il video dell’opera. Le altre opere dell’architetto russo sono visibili, cliccando sul link collocato poco più sotto.

Cliccando sul link qui sotto, è possibile vedere le altre opere dell’architetto

https://www.behance.net/archvizual

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,

su questa riga, per iniziare le operazioni. Tutte gratuite. Ti si aprirà una pagina come quella della fotografia qui sotto. Gratis