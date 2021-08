La zucca dell’artista Kusama strappata dalle onde durante tifone. Il video

Una delle zucche gialle a pois dell’artista giapponese Yayoi Kusama è stata strappata dagli ormeggi, nelle ore scorse, da un tifone che si è abbattuto sull’isola giapponese di Naoshima.

La scultura – che misura circa due metri – è stata divelta dalla base del pontile sul quale era deposta. Il flagello del vento e delle onde ha colpito la struttura campaniforme, che si è comportata come una vela. La zucca è stata recuperata dal mare e, per quanto danneggiata, verrà ricollocata nello stesso punto in cui è stata installata. L’opera, installata nel 1994, è uno dei motivi di richiamo dell’isola stessa. Durante analoghi eventi meteorologici estremi il lavoro di Kusama era stato rimosso nelle ore precedenti la tempesta e ricollocato successivamente. Questa volta si riteneva che il maltempo fosse di minore entità.

Ora si dovrà lavorare sulla portanza del pezzo. Riducendo la possibilità che esso si comporti come lo spinnaker di una barca a vela. Di seguito, le immagini nel video.

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,

su questa riga, per iniziare le operazioni. Tutte gratuite. Ti si aprirà una pagina come quella della fotografia qui sotto. Gratis