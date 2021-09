Laguna veneta. Visite guidate e conferenze, alla scavo in corso nella villa romana di Lio Piccolo

Gli archeologi di Ca’ Foscari sono tornati a Lio Piccolo – nella laguna veneta – questa volta per provare a indagare stratigraficamente, con uno scavo da terra, le strutture di epoca romana che con ogni probabilità sono riferibili a un complesso di costruzioni relative ad una Villa Marittima di epoca imperiale.

La struttura doveva collocarsi proprio sulla costa antica, nei pressi della spiaggia di epoca romana, affacciata su un canale di marea, che connetteva le rotte Adriatiche con il porto e la città di Altino. Gli archeologi che stanno conducendo gli scavi hanno pensato di creare, attraverso una serie di eventi, una fitta interlocuzione con il pubblico, accompagnando gli spettatori in visite guidate ai lavori dello scavo archeologico e organizzando conferenze di approfondimento.

_____

Scavi Archeologici di Lio Piccolo 2021

La Villa Marittima

Visite Guidate

Aperitivi Archeologici

02-17 Ottobre 2021

ORARI

Sabato ore 16.00, Domenica ore 11.00

MODALITA’ E ACCESSI

Gli eventi sono gratuiti.

Sarà possibile dopo la conversazione e la visita allo scavo intrattenersi ancora con gli Archeologi per un Aperitivo Lagunare. preparato dall’Agriturismo Le Saline (costo facoltativo di 12,00 euro)

GREEN PASS

Per accedere agli eventi è necessaria l’esibizione del Green Pass

PPRENOTAZIONE

L’accesso agli eventi avviene attraverso prenotazione, inviando una mail a:

[email protected]

ACCESSO

L’accesso allo Scavo avviene attraverso il piazzale dell’Agriturismo Alle Saline, Via della Sparesera 4 – 30013 Lio Piccolo, Cavallino Treporti,

Lio Piccolo è ZTRU: è anche possibile utilizzare la navetta con partenza dal cimitero di Treporti e arrivo al Borgo. Info: www.ctservizi.com

La prenotazione darà accesso all’Area di Traffico Limitato di Lio Piccolo

INFO: [email protected]

Biblioteca Comunale tel. 041 2909760

[email protected]

______

Programma

Aperitivi Archeologici e Visite Guidate:

SABATO 02 Ottobre 2021, ore 16.00

Lo Scavo Lio Piccolo 2021: ALLA RICERCA DELLA COSTA

ROMANA DI ALTINO

Roberta Nesto, Sindaco Comune Di Cavallino Treporti

Alberto Ballarin, Assessore Alla Cultura, Lio Piccolo, Comune di Cavallino Treporti

Sara Bini, Ispettore Soprintendenza SabapVeLAG

Giovanni Vian, Direttore DSU, Università Ca’ Foscari di Venezia

Diego Calaon e Daniela Cottica, Università Ca’ Foscari di Venezia

DOMENICA 03 Ottobre 2021, ore 11.00

VILLE E VILLE MARITTIME DELLA VENETIA

Maria Stella Busana, Università di Padova

Patrizia Basso, Università di Verona

Daniela Cottica, Università Ca’ Foscari di Venezia

SABATO 09 Ottobre 2021, ore 16.00

Da Altino A Torcello, Passando per Lio Piccolo: La Laguna Nord tra Mondo Antico e Medioevo

Diego Calaon, Università Ca’ Foscari di Venezia

Andrea Cipolato, Università Ca’ Foscari di Venezia

DOMENICA 10 Ottobre 2021, ore 11.00

Venezia Sepolta e’ un Pesce?

Tiziano Scarpa, Scrittore

SABATO 16 Ottobre 2021, ore 16.00

ALTINO: LA CITTA’, LE VILLE, LA COSTA

Marianna Bressan, Direttrice del Museo nazionale e Area Archeologica di Altino

DOMENICA 17 Ottobre 2021, ore 11.00

Memorie e Acque

Massimo Warglien, Universita’ Ca’ Foscari di Venezia

Sebastiano Cognolato, Venice Calls

Marco Paladini, Progetto Vivere d’Acqua – Lio Piccolo

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,

su questa riga, per iniziare le operazioni. Tutte gratuite. Ti si aprirà una pagina come quella della fotografia qui sotto. Gratis