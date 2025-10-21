L’Aldilà etrusco, non la fine ma un trasloco in un mondo di cunicoli e caverne. All’inizio la paura dei mostri, poi amici, familiari defunti e banchetti. L’immaginario collettivo. I nuovi studi

Viaggio fra regni d’ombra, demoni e rinascita

Gli Etruschi, popolo enigmatico e sofisticato, non concepivano la morte come dissoluzione, ma come passaggio. Il loro aldilà era un viaggio verso un nuovo piano dell’esistenza, un mondo parallelo e speculare a quello terreno, nel quale il defunto avrebbe continuato a vivere tra banchetti, musiche e conversazioni, ma anche tra prove, paure e creature mostruose, custodi dei confini ultimi. L’archeologia, attraverso le pitture tombali di Tarquinia e di altre necropoli, ci restituisce un cosmo complesso, dove il visibile e l’invisibile si toccano.

Le origini del mito

La sopravvivenza dell’anima e il viaggio verso l’Oltretomba

L’Aldilà etrusco deriva da una visione arcaica e sincretica, alimentata da suggestioni orientali e dal contatto con il pensiero greco. Già dall’VIII-VII secolo a.C., nelle necropoli di Cerveteri e Tarquinia, le tombe a tumulo e a camera rappresentano abitazioni per l’eternità: la casa del morto riproduce quella dei vivi, con mobili scolpiti nella pietra, scene domestiche, cacce, giochi e feste.

Ma dietro questa rassicurante continuità si cela l’idea di un viaggio iniziatico. L’anima del defunto, hinthial, doveva attraversare un confine invisibile — lo hinthial, appunto, il “mondo di sotto” — per raggiungere la pace o l’ombra. Non c’era punizione eterna, ma una necessaria accettazione del destino. La morte non è fine, ma compimento del ciclo naturale.

Le porte e il passaggio

Il varco tra due mondi

Le pitture parietali delle tombe etrusche, come la Tomba dei Demoni Azzurri o la Tomba degli Auguri, mostrano varchi, soglie, porte dipinte. Queste aperture simboliche segnalano il momento del transito: il momento in cui l’anima, guidata o assalita da entità intermedie, lascia la sfera dei vivi.

È qui che si colloca il dramma del trapasso, spesso reso con un’intensità sorprendente. Le figure dei parenti o dei compagni del defunto partecipano al rito di commiato; accanto a loro, i demoni — creature psicopompe — attendono.

Non sono solo mostri infernali, ma “funzionari” del cosmo: la loro funzione è accompagnare, non condannare.

I demoni psicopompi

Assistenti e minacce dell’anima errante

Tra i più noti vi sono Charun e Vanth. Il primo, derivato dal Caronte greco ma con tratti più feroci, è un demone dalla pelle azzurra o grigia, con becco d’avvoltoio, orecchie animalesche e martello in mano: simbolo del colpo che sigilla il passaggio. È un essere implacabile ma necessario.

Accanto a lui agisce Vanth, figura alata, spesso femminile, che porta una torcia o una chiave. La sua espressione è umana, talvolta compassionevole. Vanth illumina il cammino dell’anima, guida attraverso le tenebre, protegge dal disordine.

Accanto a loro appaiono altre entità: Tuchulcha, con volto da avvoltoio e serpenti fra i capelli, o Lasa, spiriti minori legati alla bellezza e alla rinascita.

In questa mitologia, la morte è un viaggio scortato da creature che riflettono l’ambivalenza della vita stessa: paura e conforto, terrore e salvezza. E’ probabile che le creature mostruose fossero pensate solo per il passaggio, la porta, l’accesso. Che forse equivaleva a un periodo più lungo del trapasso. Ma l’anima del defunto – come testimonia l’accuratezza della preparazione della tomba – poteva tornare tra le pareti dell’edificio sotterraneo preparato con amore dai suoi familiari.

Il paesaggio dell’Oltretomba

Tra banchetti e precipizi d’ombra

Le tombe dipinte di Tarquinia — come la Tomba dell’Orco, la Tomba delle Leonesse o la Tomba dei Leopardi — offrono un repertorio di immagini che alternano scene conviviali e visioni del limite.

Il banchetto non è soltanto il ricordo della vita terrena, ma l’annuncio di una sopravvivenza gioiosa: il defunto partecipa ancora al convivio, accolto dagli antenati. Tuttavia, nelle tombe più tarde (IV-III secolo a.C.) il tono cambia: i colori si scuriscono, gli sguardi diventano inquieti. È l’epoca in cui il pensiero etrusco, ormai influenzato dalla filosofia greca e dai culti misterici, comincia a concepire la morte come percorso morale.

La serenità cede il posto al dubbio, e le figure di Charun e Vanth si moltiplicano: un aldilà popolato di spiriti, porte, fiumi, abissi, dove l’anima deve essere accompagnata con riti precisi e offerte.

Un codice visivo per l’eternità

Rappresentare l’invisibile

Le pitture non sono semplici decorazioni, ma mappe simboliche: ogni elemento — fiore, animale, gesto, colore — ha valore rituale. Il rosso e l’azzurro, usati con forza, rimandano rispettivamente alla vita e alla morte, al sangue e all’ombra. Gli uccelli rappresentano la libertà dell’anima, mentre i pesci e le creature marine evocano l’immersione nell’aldilà.

Questo linguaggio visivo, raffinato e coerente, costituisce un codice per l’eternità, capace di parlare agli dèi e agli uomini. È una religione del visibile: non teorie, ma immagini che incarnano la fede nel viaggio ultraterreno.

La ricerca continua

Nuove letture e una conferenza dedicata

Le ricerche etruscologiche più recenti, attraverso analisi pigmentarie, ricostruzioni 3D e studi iconografici comparativi, stanno restituendo nuova vita a queste immagini. Gli studiosi oggi riconoscono nei demoni non semplici “spauracchi”, ma figure psicologiche, rappresentazioni delle fasi interiori del passaggio.



Delle nuove scoperte e delle nuove ricerche parlerà la professoressa Matilde Marzullo, in un intervento previsto per domenica 26 ottobre, alle ore 16.30, al Museo Archeologico Lomellino di Gambolò (PV).

Il titolo, “Tombe dipinte di Tarquinia e Aldilà etrusco: un’indagine fra realtà e rappresentazione. Messaggi, valenze e simbologie di un codice visivo per l’eternità”, annuncia un approfondimento dedicato proprio al rapporto tra arte funeraria e visione dell’aldilà, alla luce dei più recenti sviluppi etruscologici.

Un incontro che promette di illuminare, ancora una volta, il mistero che separa — e unisce — la vita e la morte.