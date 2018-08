Deponeva uova colorate che aveva infilato nel suo corpo. Ora la performer fa la modella sexy. I video

Splendida artista, performer e modella. Milo Moiré – originaria della svizzera, trasferitasi in Germania – è nota in tutto il mondo per una performance particolarissima. In cima alla piattaforma di due scale appaiate, l’artista si infilava nella vagina, davanti al pubblico, alcune uova, che erano state riempite di colore. Le uova venivano poi espulse dall’organo sessuale femminile e cadevano su un foglio, a terra, frantumandosi e creando macchie, che diventavano opere d’arte. Abbandonate queste pratiche estreme, (che vedremo in questa pagina, più sotto), Milò diventa oggetto del desiderio nei calendari. Qui vediamo la preparazione, in Sud Africa, del calendario 2019. Le immagini sono scattate dal fotografo Peter Palm presso la diga Theewaterskloof Sudafrica durante un lungo periodo di crisi idrica.