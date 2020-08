L’architetto e storico dell’arte Jean-Marc Bonfils riprende l’esplosione di Beirut e muore. L’ultimo video

In Francia aveva lavorato ad importanti progetti, come quello del Greenpark, la più grande tenuta da golf europea, tra cui 3 campi da golf, 2 hotel, 900 case singole e 300000 metri quadri di quartier generale. È stato co-vincitore del Concorso internazionale per il paesaggio del distretto centrale di Beirut ed è l’architetto della Biblioteca nazionale in Libano. Attualmente era anche insegnante presso l’Alba (Libera accademia di Belle arti). I suoi lavori erano particolarmente apprezzati per le sua straordinaria capacità di far germinare la contemporaneità dall’architettura dall’antico, con particolare riferimento al substrato libanese e mediorientale.

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,

su questa riga, per iniziare le operazioni. Tutte gratuite. Ti si aprirà una pagina come quella della fotografia qui sotto. Gratis