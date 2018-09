L’arte delle uova. Da mangiare. 28 trucchetti creativi che sarebbero piaciuti a Dalì. Video

L’uovo è la forma basica della vita. E come tale è presente in numerosi dipinti. Gusci d’uova appaiono nella raffigurazioni della nascita dei Dioscuri, nati da Giove, trasformatosi in cigno, e da una donna bellissima, Leda. Uova appaiono nelle pale rinascimentali della Madonna in trono con il Bambino. E tante uova vengono dipinte o fatte modellare da Dalì, che decora con questo elemento il proprio castello.

