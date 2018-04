L’artista che progetta giochi interattivi di carta. Splendidi e incredibili. Video

> Qui ti proponiamo alcuni manuali per realizzare bellissimi ORIGAMI 3D



Nakamura Kamiki (Nakamura Haruki)

Haruki Nakamura

“Sto facendo lavori con il concetto di divertire le persone – dice l’artista – Voglio che un lavoro che non sia più dimenticato, da nessuno, una volta che lo vede. Questo l’obiettivo”.

Nato nel 1967 nella prefettura di Toyama, Nakamura ha un lampo di genio a 27 anni quando vede il libro “Paper Craft Craft Techniques Encyclopedia”. Da quel giorno pensa ad origami nuovi. Li progetta. li realizza. Si esercita per avere il pieno dominio della carta, non solo nelle pieghe, ma come potenziale, piccola fonte di accumulo di energia cinetica. Vuole che le sue sculture di carta si muovano. Che il fruitore possa interagire con esse, senza aggiunte tecnologiche. Solo carta.

“Il mio lavoro è, in breve, ingegneria della carta. C’è molto da studiare, da approfondire, da progettare” dice



