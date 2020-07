L’artista De Robertis si presentò così a Lourdes. Chiesta la condanna. Il filmato

Condividi 20 Condivisioni

La procura di Tarbes ha chiesto, nelle scorse ore, che il Tribunale condanni l’artista Deborah De Robertis al pagamento di un’ammenda di 2mila euro. La performer franco-lussemburghese si era presentata nuda nell’agosto del 2018 – all’ingresso della grotta del Santuario di Lourdes. Sul capo portava una stoffa azzurra simile al velo con il quale Maria viene diffusamente rappresentata nell’iconografia cristiana. Intenzione dell’artista era quella di sottolineare l’incongruenza tra il corpo asessuato della Madonna e il corpo ipersessuato di Maddalena, ma anche provocare un cortocircuito nell’ambito della magistratura. L’artista non si è atteggiata in modo particolare; non si è mossa. Ha cercato di presentare un’immagine di nudo senza provocazioni erotiche. Nel passato, l’artista si è resa protagonista di altre performance, tra le quali, quella che fece più eco, davanti al quadro di Courbet, L’origine del mondo, che rappresenta l’organo sessuale femminile. In quel caso, Deborah aveva esposto, dal vero, il proprio sesso.

Sentiamo come Deborah De Robertis

spiega la vicenda di Lourdes

Poi guardiamo il filmato

“Le domande del giudice hanno riguardato con grande insistenza lo sguardo che i visitatori potevano avere su questo corpo di donna che avrei “imposto” alla vista dei visitatori i queli, secondo lui, sarebbero rimasti scioccati. Al contrario, ciò che mi “sconvolge” è proprio quest’uomo dietro la sua uniforme da giudice e la sua apparente obiettività che parte ancora dal principio ben stabilito che avrei imposto la vista del mio “corpo aggressore”. Nessun dibattito su questa falsa problematica perché dal punto di vista artistico non mi interessa assolutamente, ciò che mi interessa invece è invertire la prospettiva e riflettere dallo sguardo del giudice: e se non fossi io chi imponeva la “nudità scandalosa” ma il giudice che, sotto copertura “di obiettività patriarcale”, impone il suo sguardo soggettivo condizionato che attribuisce abusivamente a tutti gli osservatori, senza prove fattuali a sostegno? I corpi del pubblico strumentalizzati servono da alibi alle argomentazioni d’accusa ma non rivelano atti materiali ed è proprio ciò che riduce a nulla questa parte di fantasia collettiva che vorrebbe sessualizzare il corpo femminile per sanzionarlo”.