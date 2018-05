Laura Allegro, un’enciclopedia delle forme e dei materiali converge su tre tele accostate

Laura Allegro è stata insignita del Premio Finalisti Nocivelli 2017 per l’opera Minerali che ritornano

Minerali che ritornano è un’opera pittorica composta da tre tele in cui il collage, la pittura e il segno inciso si fondono in un linguaggio unico. Il richiamo alle forme primigenie della vita è dato da un sentimento forte dell’artista, il quale si esprime attraverso la creazione di una propria enciclopedia di forme che fluttuano in uno spazio naturale infinito e senza limiti.

sent by Barbara Bongetta

Laura Allegro

Cenni biografici

Nata a Camposampiero nel 1992, dopo il diploma di maturità presso il Liceo Artistico Statale A. Modigliani di Padova, studia presso l’Accademia di Belle Arti di Venezia dove termina il Corso triennale di Decorazione nel 2014 e il Biennio Specialistico nel 2016.

Vive e lavora tra Villafranca Padovana e Padova.

lauraallegro92@gmail.com

2017 CBM Art Prize, mostra collettiva dei finalisti a cura di Elisabetta Chiono e Karin Reisovà, Cripta di San Michele Arcangelo, Torino

Premio Combat Prize, mostra collettiva dei finalisti a cura di Paolo Batoni, Museo Civico G.Fattori-Villa Mimbelli, Livorno

Premio Acqui, XIII Biennale Internazionale per l’Incisione, mostra collettiva dei finalisti a cura di Patti Uccelli, Portici di via XX Settembre, Acqui Terme

Mostra personale, a cura di Alice Bortolazzo, Galleria La Roggia, Pordenone

2016 Vivarium, mostra collettiva a cura di Accademia di Belle Arti di Venezia, Magazzini del Sale 3, Venezia

Mirror-Face to Face Italia-Macedonia, mostra internazionale di grafica d’arte su invito, a cura di Valeria Bertesina, Vicenza, Belluno, Bitola

Step by Step, a cura del Progetto Giovani Padova, Conservatorio Pollini, Padova Entropia, mostra a cura del Collettivo Barnum, Vicenza e Giudecca Art Festival, Venezia

2015 Premio Giuseppe Maestri, mostra collettiva dei finalisti a cura di Diego Galizzi, Museo Civico delle Cappuccine, Bagnacavallo

Premio Fibrenus Carnello Carte ad Arte, mostra collettiva dei finalisti a cura di Loredana Rea, Museo Civico della Media Valle del Liri, Sora

Biennale dell’Incisione contemporanea Città di Bassano del Grappa, mostra collettiva dei finalisti a cura di Giuliano Ericani e Federica Millozzi, Museo Remondini-Palazzo Sturm, Bassano del Grappa

2014 Contro la violenza, mostra collettiva a cura di Silvia Bertoncini e Francesco Zambello, Museo Civico di Santa Caterina, Treviso.