Il disegno di Marylin Monroe. Si raffigurò nuda e scrisse il titolo: “Donna che attende con le gambe aperte”

Marilyn Monroe e Boris Aronson, un geniale scenografo, si incontrarono alla fine degli anni Cinquanta, quando lei era sposata con Arthur Miller.

Marilyn realizzò un autoritratto semplice ma inequivocabile per Aronson. Un’opera rapida che voleva essere un invito esplicito nei confronti di quello che era divenuto l’amico di famiglia. Sul foglio la Monroe disegnò, con una sanguigna una figura femminile con le gambe aperte e provocatoriamente pose la didascalia. Eccone la traduzione letterale:” Per Boris – attesa – chiedendo – donna Marilyn Monroe Miller”

Nell’autobiografia di Elia Kazan, il regista riferì che, sebbene Aronson fosse stato molto colpito dallo straordinario fascino femminile e umano di Marilyn, diceva di non capire il motivo per quale Miller l’avesse sposata. Secondo Boris, al quale l’autoritratto di nudo con gambe aperte è dedicato, la Monroe non poteva essere una donna-moglie.

