L’autoritratto “in famiglia” di Crespi. Un’istantanea straordinaria ed ironica

PUOI RICEVERE GRATUITAMENTE, OGNI GIORNO, I NOSTRI SAGGI E I NOSTRI ARTICOLI D’ARTE SULLA TUA HOME DI FACEBOOK. BASTA CLICCARE “MI PIACE”, SUBITO QUI A DESTRA. STILE ARTE E’ UN QUOTIDIANO , OGGI ON LINE, FONDATO NEL 1995

Antiaccademico, privo di intenti idealizzanti, ricco di vivaci rimandi alla tradizione fiamminga del Seicento. E’ l’Autoritratto con famiglia,realizzato nel 1708 da Giuseppe Maria Crespi (1665-1747). In una stanza dalla luce talmente soffusa da impedire il riconoscimento dell’ambiente circostante, presumibilmente il soggiorno, l’artista emiliano si effigia mentre è intento a trainare giocosamente un carretto di legno sul quale è posto, immerso in morbidi cuscini e calde coperte, il figlio minore, Luigi. Alle spalle del padre ecco Maurizio, il primogenito, che ritto a cavalcioni di un bastone, è intento a imitare un cavaliere sul suo destriero. A vegliare benevolmente sulla scena, seduta su di una sedia, non direttamente coinvolta ma comunque partecipe al momento ricreativo, la moglie di Giuseppe, Giovanna Cuppini.

Il solo elemento riconoscibile, ai confini di questa oasi luminosa, è un cavalletto sul quale è posta una tela che ritrae un prete, don Carlo Silva, a dorso di un asino. Con tutta probabilità si tratta di una piccola vendetta di Crespi, che proprio in quegli anni era coinvolto in una vertenza legale con l’ecclesiastico, situazione connessa alla contestata esecuzione del dipinto Il massacro degli innocenti, opera criticata dal sacerdote. Eloquente, inoltre, l’utilizzo della luce, che colpendo i volti dei protagonisti mette in risalto i personaggi, isolando l’istante giocoso, ironico, grottesco nello spazio e nel tempo. Un’immagine che ha il sorprendente sapore di un’istantanea domestica, scattata centocinquant’anni prima della nascita della fotografia.

Il risultato finale si risolve nella percezione di un’atmosfera calda, colloquiale, serena, che pervade la stanza (emozione accentuata dalla buffa presenza del gattino che gioca con un piccolo contenitore nell’angolo in basso a sinistra), quasi che la lucentezza dei visi sia un’emanazione di quella felicità intrinseca espressa chiaramente dai protagonisti.



La linea narrativa principale è posta sul tratto compreso tra Luigi e Giuseppe, non solo in quanto sono le figure in primo piano, ma perchè si discostano cromaticamente dal resto della composizione.

Il rosso acceso della coperta dell’infante e dell’abito dell’artista si stacca vivamente dalla dominante del dipinto – marrone, verde e nero -, facendo dell’opera, come sottolinea Francis Haskell, “il gruppo meno accademico e formale” del periodo.

Valutazione gratuita quadri e oggetti - Come vendere e guadagnare da casa - Fare gli artisti e guadagnare

1- VALORE QUADRI E D'OGNI OGGETTO - Qui gratis valutazioni e stime, quotazioni, coefficienti INIZIA LA STIMA GRATUITA

Servono un paio di foto - fatte anche con il telefonino - del quadro o dell'oggetto da collezionismo o vintage da valutare gratuitamente, perché in questo modo ci sarà possibile fornire una stima reale dell'opera o dell'oggetto, in quanto le quotazioni differiscono nell'ambito della produzione dello stesso autore o manifattura e la valutazione è sempre commisurata alla qualità dell'opera od oggetto e a tutti i precedenti d'asta, su opere delle stesse dimensioni, se esistono. I borsini o preziari mostrano infatti grandi limiti nell'arte e nel collezionismo. Se infatti funzionano discretamente per le automobili - che sono infinite repliche - non possono essere automaticamente applicati a un pezzo d'arte o di collezionismo. Le stime che ti offriamo gratuitamente - in una sinergia Stile Arte-Catawiki - tengono conto dell'insieme di più fattori e possono riguardare quadri od oggetti di collezionismo di ogni provincia o di ogni area. Chi meno se ne intende - e facciamo l'esempio dell'arte - potrà sapere se quello che ha è una stampa o un'oleografia o un dipinto. Potrà conoscerne l'epoca, la qualità e ricevere una stima economica gratuita Servono un paio di foto - fatte anche con il- del quadro o dell'oggetto da collezionismo o vintage da valutare gratuitamente, perché in questo modo ci sarà possibile fornire una stima reale dell'opera o dell'oggetto, in quanto lenell'ambito delladello stessoo manifattura e la valutazione è sempre commisurata alla qualità dell'opera od oggetto e a tutti i precedenti d'asta, su opere delle stesse dimensioni, se esistono. I borsini o preziari mostrano infatti grandi limiti nell'arte e nel collezionismo. Se infatti funzionano discretamente per le automobili - che sono infinite repliche - non possono essere automaticamente applicati a un pezzo d'arte o di collezionismo. Le stime che ti offriamo gratuitamente - in una sinergia Stile Arte-Catawiki - tengono conto dell'insieme di più fattori e possono riguardare quadri od oggetti di collezionismo di ogni provincia o di ogni area. Chi meno se ne intende - e facciamo l'esempio dell'arte - potrà sapere se quello che ha è una stampa o un'oleografia o un dipinto. Potrà conoscerne l'epoca, la qualità e ricevere una stima economica gratuita

cliccare sul bottone arancione, qui sotto, per inviare le foto

TUTTO AVVIENE ON LINE. SENZA DOVER PARLARE CON NESSUNO. CLICCARE SUL LINK GRATUITO ARANCIONE QUI SOTTO, PER MANDARE FOTO E DESCRIZIONE OGGETTO PER LA STIMA GRATUITA E INFORMALE. PUOI COSI' CHIEDERE UN SEMPLICE PARERE sul valore di mercato dell'oggetto. E' dal 1995 che forniamo gratuitamente stime.

CLICCANDO TI SI APRIRA' UNA SCHEDA in cui dovrai mettere foto - è semplice come caricare un'immagine su Facebook - e indicare le dimensioni dell'oggetto

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,