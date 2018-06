Le artiste che esplorano il proprio corpo scelte da Marina Abramovic. Il video

Dolore ed eternità, monumentalità e caducità. Marina Abramovic ha interpretato, nell’ambito delle performance, la necessità di un riposizionamento del corpo nell’universo spirituale e culturale. L’artista ha qui scelto un gruppo di colleghe che, a suo giudizio, interpretano in modo efficace la ricerca sulla conoscenza di sé nel rapporto con lo spazio

