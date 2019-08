Le carte dei Pokemon volano all’asta a 100mila euro. Leggete l’articolo e cercatele in casa

Pokemon alle stelle, in un fenomeno che non si fermerà poichè la pokemon-mania è in fase di ritorno. I celeberrimi personaggi dei giochi, che, in video o carte o cartoni animati, hanno coinvolto milioni di bambini, spuntano valutazioni stratosferiche, se ben tenuti. In particolar modo i prezzi più alti riguardano le carte della prima edizione, quella del 1999. Il sito americano Blowout Cards ha venduto 103 carte di questa serie, in perfette condizioni, tra i quali Pikachu e il raro Dracaufeu, stimato da solo a oltre 20.000 dollari, poichè una carta bellissima, che presenta un ologramma.

La raccolta era stata valutata, a base d’asta, più di 20mila dollari e si presentava con il certificato di verifica da parte della Psa (Professional sports authenticator) che passa alla lente i cimeli stessi come avviene, per esempio, nella numismatica. I rilanci hanno portato l’acquisizione a 107mila dollari, circa 97mila euro.

Ecco qui di seguito il “ricchissimo” lotto venduto all’asta. Controlla la tua collezione, cerca una prima edizone (data 1999); potresti avere l’introvabile Charizard (Dracaufeu en version holographique) in versione olografica. Guarda qui sotto i tweet della Goldi Auction

A set of Pokemon cards just sold for more than $100,000 at auction https://t.co/EKv9Ou1uhG — Goldin Auctions (@GoldinAuctions) 13 agosto 2019

I Pokémon sono nati nel 1996, in Giappone, come video-gioco per il Game Boy e il marchio non ha mai smesso di crescere. Le avventure del giovane Satoshi, che sogna invano di diventare un maestro Pokémon. da due decenni sono anche una serie televisiva di grande successo. Lo stesso vale per le carte che continuano ad essere oggetto di ristampe o nuove edizioni per per ogni nuova generazione, proprio come il manga lanciato nel 1997.