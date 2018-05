Le case più pazze del mondo, tra architettura spontanea e progetti fantasiosi

+1 WhatsApp 214 Condivisioni





Siete favorevoli, nell’ambito di realizzazioni di dimensioni limitate, all’architettura spontanea e all’auto-costruzione? All’architettura creativa che, su unità abitative non impattanti, possa modulare creatività, fantasia e qualche eccesso? In Italia, di fatto, ciò risulta impossibile a causa di una visione, a nostro giudizio, troppo autoritaria, sia per la natura burocratica del nostro Paese, che per la presunta protezione del paesaggio. E in molti casi l’architettura sembra divenuta una modalità attraverso la quale rimodulare le immagini imposte da poteri centrali. L’Italia inventrice, l’Italia ispiratrice non riesce più imporre la propria creatività perchè congelata da un eccesso di Stato. Guardate invece, pur con qualche eccesso, che non guasta mai se in dimensioni limitate, cosa succede all’estero. C’è persino una casa alla quale si può giungere se si imbocca la giusta strada di un labirinto, dopo che il terreno è stato frammentato e canalizzato… Vi immaginate cosa accadrebbe in Italia se qualcuno avesse in mente una simile meraviglia? Nella risposta sta la nostra decadenza.