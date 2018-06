Le cosa da vedere. Art Basel dirige il mercato e il gusto. Il filmato

Art Basel 2018, un filmato ne fa la sintesi. Uno dei punti salienti di Art Basel, come fanno notare giustamente i colleghi di Vernissagi Tv, ogni anno è il settore Unlimited della fiera. L’edizione 2018 della sezione Unlimited di Art Basel presenta sculture, installazioni, video, dipinti e performance di artisti come Ibrahim Mahama, Polly Apfelbaum, Robert Longo, Sam Gilliam, Daniel Buren, Paul Ramirez, Uri Aran, Lara Favaretto, Jenny Holzer, Yoko Ono, Martine Syms, Idea generale, Kostis Velonis, Rodolfo Aricò, Cerith Wyn Evans, Dan Graham, Rashid Johnson, Carlos Cruz-Diez, Robert Barry, Wolfgang Laib, James Turrell, Paul Chan, Richard Long, Carmen Herrera, James Rosenquist, Lui Xiangyu, José Yaque, Carol Bove, Fred Sandback, Barbara Bloom, Alberto Burri, Matthew Barney, Ai Weiwei, Lygia Pape, Edith Dekyndt, Horia Damian, Nedko Solakov, Katherine Bernhardt, Daniel Buren e Andra Ursuta.

