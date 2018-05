Le due amiche nella pittura. E lui che guarda. Ma cosa scopriamo negli altri quadri?

E’ possibile notare una differenza nella rappresentazione di amori effettivamente lesbici da scene saffiche ideate per gli occhi di soli uomini? Sì. Come è evidente la differenza che esiste tra un reale legame omosessuale tra due donne e certe scene bisex, che piacciono molto al pubblico maschile. Gerda Wegener descrive, con partecipazione emotiva e poesia, l’amore tra due ragazze. Siamo al cospetto di un’immagine dotata di una propria purezza e di sentimento.

Quando pittori e produttori di immagini erotiche decidono, invece, di descrivere il rapporto tra due donne per un pubblico maschile, essi puntano sempre a far scattare nell’uomo l’idea che le due signore, in realtà, siano costrette a ripiegare su se stesse per la mancanza di un maschio che le possieda. Sono spesso tenere fanciulle in un collegio, amiche del cuore, concubine di un harem. Così, come vediamo nelle successive tavole prodotte tra il Settecento e i primi anni del Novecento, Saffo opera per lo sguardo maschile. Figure di uomini appaiono in penombra; momentanei voyeur. Poichè la proiezione concreta dell’uomo è di apparire all’improvviso, accolto come il dono più bello. Chissà se è vero.