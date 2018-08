Le farfalle in una stanza. Come realizzarle utilizzando bottiglie di plastica e smalto per le unghie

Trasformare una stanza nel contenitore di un’installazione che accolga farfalle multicolori non è difficile. Necessita di un po’ di pazienza, quella che è dote di tanti artisti – altri, invece, affidano l’idea a laboratori artigianali o a piccole industrie -. Comunque sia, ecco come si svolge l’operazione. Si prende – da internet o da un libro – l’immagine della farfalla che vogliamo ricalcare. Si taglia da una bottiglia di plastica trasparente una parte che abbia uguali dimensioni del disegno. La si sovrappone all’immagine. Si ripassa con un pennarello indelebile così da ricavarne linee e forma. ( e a questo punto ne potreste ricalcare tante). Poi si agisce con un bello smalto. Il gioco è fatto. Da provare. Ricordate che la farfalla è l’anima, lieve, che vaga ed è ospite del corpo. E’ colei che incontra Amore. Amore e Psiche, appunto, che appare sempre con il proprio attributo. una farfalla, appunto

