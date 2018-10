Le incredibili sculture digitali di Chad Knight meravigliano il web. Il video

Imponenti, aggraziate, rassicuranti figure, emergono dall’acqua, si librano nell’aria, danzano con gli elementi (terra, aria e fuoco) e ridisegnano il paesaggio, immerso in una connotazione onirica in cui l’uomo e la sua anima divengono il fulcro centrale dell’intera opera.

Sono le sculture 3d di Chad Knight, l’artista 42enne che sta strabiliando il web con queste creazioni potenti. Le opere, pubblicate dall’artista sul suo canale Instagram ricevono quotidianamente centinaia di migliaia di Like (https://www.instagram.com/chadknight/). C’è chi pensa si tratti di opere reali; in realtà si tratta di elaborazioni digitali. Troveranno mai spazio nel mondo reale? Mai dire mai.

“Mi piacerebbe trasmettere speranza” dichiara Knight ne monsieurmarcel.net . “A coloro che si sentono costretti dai propri limi immaginari, elaborati dalla loro distorta percezione di se stessi. Voglio che le persone vedano la mia arte e si sentano invincibili. ”

“Cerco di catturare ciò che sento o ciò che sto pensando visivamente. Le cose che sono circondate dal mistero, come la psicologia, la filosofia, la fisica quantistica, la spiritualità, la religione, e mi hanno sempre intrigato. Credo che siamo tutti capaci di molto più di ciò che pensiamo e siamo collegati a qualcosa di più grande “.

