Le indiane d’America dell’Ottocento nelle fotografie. Protagoniste con orgoglio. Il video delle immagini

E’ certamente fuorviante pensare esclusivamente al rapporto tra europei emigrati in America e i nativi come ad una guerra costante. Pur tra contrasti molto accesi le due civiltà si avvicinarono con interesse curiosità e con le prime fusioni, grazie soprattutto al ruolo delle donne indiane, che portarono tra i gruppi il desiderio di pace e di convivenza che caratterizza il mondo femminile. Nelle fotografie di questa raccolta vedremo gli ieratici volti delle “indiane” appartenenti ai ceppo originario e giovani donne che presentano caratteri somatici che denotano ascendenti misti. Al di là dei caratteri somatici più vicini ai nostri, è evidente, in queste ultime ragazze, l’uso dell’espressione facciale – molto spesso malinconica, ma assecondata senza pudore – che è molto europea.

