Le peste nera accese un super-sistema di difesa, causa delle nostre malattie auto-immuni

“Le malattie infettive sono tra le più forti pressioni selettive che guidano l’evoluzione umana. – è scritto nell’abstract dello studio – Ciò include il più grande evento di mortalità registrato nella storia, il primo focolaio della seconda pandemia di peste, comunemente chiamata peste nera, causata dal batterio Yersinia pestis. Questa pandemia ha devastato l’Afro-Eurasia, uccidendo fino al 30-50% della popolazione 4. Per identificare i loci che potrebbero essere stati selezionati durante la peste nera, abbiamo caratterizzato la variazione genetica attorno ai geni immuno-correlati da 206 antichi estratti di DNA, derivanti da due diverse popolazioni europee prima, durante e dopo la peste nera. I loci immunitari sono fortemente arricchiti per siti altamente differenziati rispetto a un insieme di loci non immuni, suggerendo una selezione positiva. Identifichiamo 245 varianti altamente differenziate all’interno del set di dati di Londra, quattro delle quali sono state replicate in una coorte indipendente dalla Danimarca e rappresentano i candidati più forti per la selezione positiva. L’allele selezionato per una di queste varianti, rs2549794, è associato alla produzione di un trascritto ERAP2 a lunghezza intera (contro troncato) , variazione nella risposta delle citochine a Y. pestise una maggiore capacità di controllare Y. pestis intracellulare nei macrofagi. Infine, mostriamo che le varianti protettive si sovrappongono agli alleli che sono oggi associati a una maggiore suscettibilità alle malattie autoimmuni, fornendo prove empiriche del ruolo svolto dalle pandemie passate nel plasmare la suscettibilità odierna alle malattie”.

