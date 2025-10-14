Le prime comunità neolitiche integravano gli “stranieri”. Un nuovo studio sull’origine di persone nate e cresciute lontano, accettate dal gruppo

Mobilità, inclusione sociale e legami comunitari in un paesaggio antico

Un’eco lontana attraversa le pianure aride della valle dell’Eufrate, laddove tra 11.600 e 7.500 anni fa si consolidavano i primi insediamenti agricoli e le nascenti città. Un recente studio internazionale, pubblicato su Nature Scientific Reports (DOI: 10.1038/s41598-025-18134-3) e condotto anche dal Research Group in Archaeology of the Mediterranean and the Near East (GRAMPO) dell’Università Autonoma di Barcellona, ha rivelato nuovi dettagli sulla vita sociale e sulla mobilità dei primi abitanti neolitici.

Attraverso l’analisi chimica dello smalto dentale di 71 individui provenienti da cinque siti nella Siria attuale, i ricercatori hanno decifrato un codice invisibile: gli isotopi di stronzio e ossigeno raccontano chi era nativo e chi era migrato da altre regioni, permettendo di ricostruire movimenti umani prima ignoti.

Donne in viaggio, uomini radicati

Patrilocalità e strategie contro la consanguineità

Il quadro che emerge mostra una società in cui la mobilità era strutturata: verso la fine del Neolitico, le donne si spostavano più frequentemente degli uomini, trasferendosi in nuovi villaggi per matrimoni. Gli uomini, invece, rimanevano nei villaggi di origine, consolidando legami locali. Questo meccanismo suggerisce strategie deliberate per evitare l’endogamia e rafforzare la coesione sociale tra comunità diverse.

Villaggi inclusivi e nuovi arrivati integrati

Pratiche funerarie e coesione comunitaria

Sorprendentemente, la mobilità non minava l’integrazione sociale. Gli individui nati altrove erano assimilati pienamente nella vita dei villaggi. I cimiteri mostrano sepolture miste tra locali e stranieri, con corredi funerari simili e pratiche post mortem uniformi, come la sepoltura in posizione seduta.

Un caso emblematico è Tell Halula: più strati di resti umani conservati sotto i pavimenti domestici testimoniano una comunità che trattava allo stesso modo i residenti e i nuovi arrivati, riconoscendo a tutti un posto distintivo nella memoria del villaggio.

Metodologia interdisciplinare e ricerca sul campo

Tra scavi interrotti e collaborazione internazionale

“Lo studio è importante per la metodologia interdisciplinare utilizzata, che unisce un’ampia analisi isotopica allo studio archeologico e storico dell’area”, spiega Anna Bach, docente del Dipartimento di Preistoria dell’UAB. Gli scavi a Tell Halula, iniziati nel 1991 e sospesi nel 2011 a causa del conflitto siriano, hanno prodotto una mole significativa di reperti, ora analizzati con collaborazioni internazionali sotto la direzione di Miquel Molist e Eva Fernández (Durham University).

Nonostante le difficoltà geopolitiche, lo studio dei Neolitico dell’Eufrate continua, e rivela come le prime comunità agricole fossero non solo resilienti, ma straordinariamente inclusive, pronte ad accogliere i nuovi arrivati e a tessere un tessuto sociale coeso che avrebbe gettato le basi della civiltà urbana.

Fonte: Università Autonoma di Barcellona – Research Group in Archaeology of the Mediterranean and the Near East (GRAMPO); Eva Fernández et al., Nature Scientific Reports, DOI: 10.1038/s41598-025-18134-3.