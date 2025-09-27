Le scoperte in un nuovo studio. Sì, dopo il Covid non abbiamo più lo stesso “fiuto”. Siamo in tantissimi. La cura? Con vitamine. La perdita di olfatto ha agito anche sulla parte cognitiva?

Anche se può passare inosservata, la perdita dell’olfatto può persistere per anni dopo il COVID-19

Chi sospetta di aver perso parte del proprio olfatto dopo un’infezione da COVID-19 ha probabilmente ragione. Un nuovo studio pubblicato su JAMA Network Open (DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2025.33815) ha impiegato un test clinico oggettivo su 40 odori, rivelando come anche chi non nota alcun cambiamento potrebbe essere affetto da iposmia, ovvero la ridotta capacità di percepire gli odori.

Guidato dall’iniziativa RECOVER dei National Institutes of Health e supportato dal Clinical Science Core della NYU Langone Health, il team di ricercatori americani ha studiato il legame tra coronavirus e alterazioni olfattive. I risultati mostrano che l’80% dei partecipanti che dichiaravano un cambiamento nell’olfatto ha ottenuto punteggi bassi nel test clinico effettuato circa due anni dopo l’infezione, con il 23% che presentava una compromissione grave o completa. Sorprendentemente, il 66% dei partecipanti infetti che non avevano percepito alcun problema ha comunque mostrato un deficit olfattivo significativo.

“I nostri dati confermano che le persone con una storia di COVID-19 sono particolarmente a rischio di indebolimento dell’olfatto, un problema già poco riconosciuto nella popolazione generale” ha dichiarato la dottoressa Leora Horwitz, coautrice principale dello studio e professore presso i dipartimenti di salute della popolazione e medicina della NYU Grossman School of Medicine.

Nel gruppo dei partecipanti non infetti, il 60% che non aveva segnalato problemi olfattivi ha comunque registrato risultati negativi durante la valutazione clinica, sottolineando la necessità di misurazioni oggettive.

I rischi dell’iposmia

Dalla sicurezza alimentare al benessere mentale, il senso dell’olfatto è fondamentale

L’iposmia è associata a perdita di peso, riduzione della qualità della vita, depressione e difficoltà nell’identificare pericoli ambientali come cibo avariato, gas o fumo. Inoltre, alterazioni olfattive possono rappresentare segnali precoci di patologie neurodegenerative come Parkinson o Alzheimer, coinvolgendo aree cerebrali dedicate all’elaborazione degli odori.

Mentre ricerche precedenti si basavano principalmente su auto-segnalazioni soggettive, il nuovo studio – il più ampio condotto finora con test clinico formale su 3.535 partecipanti – offre dati affidabili sulla gravità e la persistenza della disfunzione olfattiva post-COVID.

Il test UPSIT: un gold standard

Identificare 40 odori per misurare la funzione olfattiva

Per valutare l’olfatto, i ricercatori hanno utilizzato l’University of Pennsylvania Smell Identification Test (UPSIT), un metodo clinico considerato il gold standard: i partecipanti dovevano identificare 40 odori scegliendo la risposta corretta tra opzioni multiple. I punteggi sono stati confrontati con un database di volontari sani dello stesso sesso e fascia d’età, classificando la capacità olfattiva come normale, lievemente compromessa, moderatamente compromessa, gravemente compromessa o completamente persa.

“I risultati suggeriscono che i medici dovrebbero includere il test olfattivo nella cura post-COVID” ha sottolineato Horwitz. “Un naso ottuso può avere un impatto profondo sul benessere fisico e mentale, anche se i pazienti non se ne accorgono subito.”

Verso terapie mirate

Allenamento olfattivo e vitamina A per “riprogrammare” il cervello

Gli scienziati stanno esplorando strategie per ripristinare l’olfatto, come l’allenamento olfattivo e l’integrazione di vitamina A, per stimolare la risposta cerebrale agli odori. Una comprensione più profonda dell’impatto del coronavirus sui sistemi sensoriali e cognitivi del cervello potrà aiutare a perfezionare queste terapie.

Horwitz ricorda però alcune limitazioni: lo studio non ha valutato direttamente la perdita del gusto, spesso correlata, e alcuni partecipanti non infetti potrebbero essere stati classificati erroneamente, influenzando i tassi di iposmia osservati.

Fonte: JAMA Network Open, DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2025.33815 – Studio condotto da NYU Langone Health / NYU Grossman School of Medicine, in collaborazione con Mount Sinai, Howard University, Massachusetts General Hospital e University of Arizona.