Le splendide sculture cinetiche di Howe che ipnotizzano. Le scelte in un video

Anthony Howe (nato nel 1954 a Salt Lake City, Utah) è uno scultore cinetico americano che crea sculture ispirate dal vento che ricordano creature pulsanti e aliene e vortici. Egli utilizza la progettazione assistita da computer, modellando i componenti metallici con una taglierina al plasma e completando il suo lavoro con le tecniche tradizionali di lavorazione dei metalli.

Howe ha progettato un calderone e una scultura cinetica per le Olimpiadi estive del 2016.

Ha frequentato The Taft School tra il 1969 e il 1973 e per i successivi 6 anni è stato iscritto alla Cornell University e alla Skowhegan School of Painting and Sculpture. Nel 1979 ha costruito una casa su una montagna remota nel New Hampshire. Qui ha dipinto paesaggi pastorali per cinque anni e ha esposto il suo lavoro alla “Gallery on the Green” di Lexington, nel Massachusetts. I suoi dipinti possono essere trovati nelle collezioni di Teradyne, Harvard University, la collezione William Small e altre collezioni pubbliche e private.

Nel 1985 Howe si trasferì a New York City e passò dalla pittura alla scultura cinetica. Quattro anni dopo, il suo primo lavoro fu appeso a vecchi cavi per ascensori tesi tra gli edifici. Nel 1993 è entrato a far parte della Kim Foster Gallery di New York e l’anno successivo si è trasferito a Orcas Island a Washington, dove ha nuovamente costruito una casa e aperto una propria galleria.

“Cerco, con un’economia di mezzi, di costruire oggetti i cui riferimenti visivi spaziano da elementi tecnologici fantascientifici a modelli microbiologici o astronomici. Utilizzando principalmente armature in acciaio inossidabile guidate da forme curvilinee martellinate o dischi piatti rivestiti in vetroresina, spero che i pezzi assumano un’eleganza lineare e lineare quando le condizioni sono ferme, mutando in un’animazione rauca quando il vento si alza. Forme multistrato finemente bilanciate, sia simmetriche che asimmetriche, cospirano per creare un’armonia tridimensionale visivamente soddisfacente.”

Afferma che uno dei suoi metodi per testare le sculture è fissarle in cima al suo furgone e poi guidare lungo la pista di atterraggio locale.

Nell’agosto 2015, a Howe è stato offerto il ruolo di progettare un calderone per le Olimpiadi estive 2016 a Rio de Janeiro, in Brasile. Gli organizzatori dei giochi avevano deciso di astenersi da un calderone e una fiamma più grandi come parte di uno sforzo per essere consapevoli dell’ambiente, con la conseguente costruzione di un piccolo calderone con una scultura cinetica più grande per accompagnarlo; la scultura, che consiste in un anello di barre rotanti, un diametro di 12,2 m (40 piedi), con piastre riflettenti e sfere, aveva lo scopo di migliorare l’aspetto della fiamma più piccola, fornendo un effetto ispirato dall’energia pulsante e dal riflesso di luce “del sole. La scultura è stata progettata nel suo studio sull’isola di Orcas, con la costruzione definitiva a Montreal prima di essere spedita a Rio.