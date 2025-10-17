Le spose che venivano da lontano, anche dall’Etruria. Analisi del Dna sui resti dei bambini testimoniano che le ragazze del periodo pre-romano sposavano uomini di altre tribù, spostandosi anche migliaia di chilometri

Nel nucleo genetico della Penisola Iberica dell’Età del Ferro, tra i resti di minuscoli neonati sepolti sotto i pavimenti delle case, si cela una storia di mobilità femminile, scambi culturali e radici profonde. Lo rivela un imponente studio internazionale pubblicato sul Journal of Archaeological Science (doi.org/10.1016/j.jas.2025.106390), che analizza con tecniche di sequenziamento di nuova generazione (NGS) il DNA mitocondriale — trasmesso esclusivamente per via materna — di 31 bambini provenienti da siti archeologici della Catalogna e del nord-est della Spagna.

La ricerca, guidata da Daniel R. Cuesta-Aguirre e Cristina Santos dell’Università Autonoma di Barcellona, getta nuova luce sull’ascendenza materna e sui movimenti di donne nel Mediterraneo pre-romano, rivelando una complessa rete di legami femminili che univa l’Iberia al Nord Africa, al Vicino Oriente, all’Europa centrale e persino all’Italia etrusca.

Dama de Baza @ Foto VIATOR IMPERI da HISPANIA Creative Commons Attribuzione 2.0





Una storia nascosta nei resti dei neonati

Le case come scrigni genetici dell’antichità

Gli Iberi, popoli preromani delle coste mediterranee, praticavano la cremazione, rendendo quasi impossibile il recupero di DNA dagli adulti. Tuttavia, una consuetudine domestica ha offerto agli scienziati una via inaspettata: i neonati non cremati, deposti sotto i pavimenti delle abitazioni come parte di un rituale di protezione.

Da questi piccoli resti, gli studiosi hanno potuto estrarre con successo 21 profili di DNA mitocondriale, integrandoli con 41 campioni precedentemente noti. È così nato il più vasto archivio genetico mai ottenuto per la popolazione iberica dell’Età del Ferro.

I risultati delineano un quadro sorprendente: una forte continuità genetica rispetto all’Età del Bronzo, ma punteggiata da casi isolati che raccontano l’arrivo di donne da territori lontani.

Le tribù iberiche e la rete mediterranea

Comunità locali, orizzonti globali

Gli Ilergeti, i Cessetani, gli Indicheti, i Lacetani e gli Ausetani: nomi che oggi suonano remoti, ma che definivano una mappa viva di popoli autonomi, uniti da una cultura comune. Scrittura, metallurgia, commercio e urbanistica ne facevano protagonisti del Mediterraneo occidentale.

Lo studio mostra che, pur appartenendo a tribù distinte, queste comunità condividevano un alto livello di diversità genetica materna. In pratica, nessun lignaggio dominante: un ventaglio di origini femminili in continuo rimescolamento.

Tale fenomeno è coerente con un sistema patrilocale, in cui le donne — dopo il matrimonio — si trasferivano nel gruppo del marito. Questo movimento costante tra tribù vicine avrebbe mantenuto alta la variabilità genetica, impedendo la formazione di linee matrilineari isolate.

Le madri venute da lontano

Nord Africa, Vicino Oriente, Anatolia, Etruria: i volti femminili del Mediterraneo

Dietro l’apparente stabilità genetica, emergono tracce di migrazioni femminili a lunga distanza: vere e proprie “storie individuali” conservate nei geni.

A Sant Miquel d’Olèrdola, nella regione dei Cessetani, un individuo portava l’aplogruppo M1b, tipico del Nord Africa e associato a popolazioni puniche e cartaginesi. È probabile, ipotizzano i ricercatori, che una donna nordafricana o di cultura cartaginese sia giunta qui nel corso dei commerci mediterranei del V-IV secolo a.C., testimoniando i legami con la potente sfera fenicio-punica.

Nello stesso sito, un’altra sepoltura ha restituito l’aplogruppo N1a1a1a3, una rarità europea con radici nel Vicino Oriente e possibili passaggi attraverso l’Europa orientale. Un lignaggio simile a quello trovato in Anatolia, Iran e Armenia è stato rintracciato a Font de la Canya, antico emporio fenicio, dove una donna portava il marcatore K1a12a — segno tangibile della mobilità femminile legata ai traffici fenici.

Ma il caso forse più affascinante riguarda una donna proveniente dalla penisola italiana, portatrice dell’aplogruppo H1a1t, identificato finora soltanto in resti etruschi e in un individuo dell’Età del Ferro in Inghilterra. La sua presenza a El Camp de les Lloses, sito ausetano di epoca tardo-romana, apre uno squarcio inatteso: una donna etrusca migrata in Iberia, forse in seguito a legami commerciali o a un matrimonio misto, simbolo dell’intreccio tra la penisola italica e quella iberica.

Una viaggiatrice di sangue e memoria, che unisce due civiltà sorelle del mondo mediterraneo.

Continuità e incontri: il mosaico iberico

Una genealogia che attraversa i secoli

Nonostante queste eccezioni, la base genetica materna degli Iberi appare straordinariamente stabile. Gli aplogruppi più diffusi — H, J, K, HV0 e U — erano già presenti nella penisola sin dal Bronzo. Le variazioni successive riflettono solo piccoli spostamenti demografici e non rotture profonde.

A Ullastret, la grande città fortificata degli Indicheti, il DNA delle donne conferma un tessuto locale, con rare incursioni di lignaggi centroeuropei. La società iberica, dunque, non subì invasioni o sostituzioni di popolazione: piuttosto, assimilò gradualmente influenze esterne attraverso la mobilità femminile.

La voce delle donne nella preistoria

La storia scritta nei mitocondri

Questo studio — intitolato “Diversità del DNA mitocondriale negli iberici nordorientali durante l’età del ferro” — rappresenta la più ampia analisi genetica mai condotta sulla popolazione iberica antica. La chiave interpretativa è chiara: la continuità locale coesisteva con una mobilità femminile selettiva, frutto di alleanze, scambi e contatti culturali.

Le donne non furono semplici pedine negli spostamenti dei popoli: furono ponti viventi tra civiltà. Dalle madri autoctone che perpetuarono le linee genetiche iberiche, alle viaggiatrici etrusche o puniche che portarono con sé nuovi geni e nuove storie, tutte contribuirono a costruire un Mediterraneo interconnesso, fatto di reciprocità, di fusione e di scambio.

Una genealogia mediterranea

Quando il sangue racconta la storia meglio dei miti

Nel frammento di DNA di una bambina sepolta sotto un pavimento catalano si conserva, forse, la memoria di una donna etrusca giunta da oltre mare. In un altro, la traccia di una madre cartaginese o di una mercante anatolica.

Queste presenze non alterano la fisionomia genetica iberica, ma la arricchiscono di voci lontane, come echi di un Mediterraneo che, già prima di Roma, era una rete di relazioni complesse, percorsa da naviganti, mercanti e spose migranti.

Il DNA, nella sua silenziosa precisione, conferma ciò che l’archeologia intuiva: il mondo antico era profondamente connesso, e furono spesso le donne, con le loro origini e i loro destini, a tessere la trama invisibile di questa unità.

Fonte scientifica:

Daniel R. Cuesta-Aguirre, M. Rosa Campoy-Caballero et al., Diversità del DNA mitocondriale negli iberici nordorientali durante l’età del ferro, Journal of Archaeological Science, Volume 183, novembre 2025, Articolo 106390.

DOI: 10.1016/j.jas.2025.106390