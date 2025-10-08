Le statue dell’Isola di Pasqua “camminavano” davvero, e la fisica lo conferma. E costruivano le strade

Un nuovo studio utilizza la modellazione 3D e gli esperimenti sul campo per dimostrare come gli abitanti di Rapa Nui riuscirono a muovere i giganteschi moai

Il mistero dei moai, le colossali statue dell’Isola di Pasqua, sembrava destinato a restare confinato nel mito e nell’immaginazione. Ma oggi la scienza scrive un nuovo capitolo di questa epopea del genio umano: i moai camminavano davvero. Lo conferma un’équipe di ricerca guidata da Carl Lipo, archeologo della Binghamton University (State University of New York), che ha unito modellazione 3D, analisi fisiche e prove sperimentali sul campo per dimostrare come gli antichi abitanti di Rapa Nui spostassero le loro statue con sorprendente semplicità, sfruttando un’oscillazione controllata, un ritmo che imitava un passo umano.

“Una volta che lo si mette in movimento, non è affatto difficile: le persone tirano con un braccio solo. Si risparmia energia e si muove molto velocemente”, spiega Lipo. “La parte complessa è iniziare l’oscillazione. Ma tutto ciò che abbiamo visto sperimentalmente è coerente con la fisica del movimento.”

Il segreto era nel dondolio

Ritmo, equilibrio e ingegno tecnico nella civiltà di Rapa Nui

Un team di ricerca, tra cui l’archeologo Carl Lipo della Binghamton University, ha confermato tramite modelli 3D ed esperimenti sul campo che gli antichi abitanti di Rapa Nui “camminavano” con le iconiche statue moai al “guinzaglio”. @ Credito fotografico: Carl Lipo



L’idea che le statue si muovessero erette, dondolando come se “camminassero”, era già stata avanzata negli anni passati dallo stesso Lipo e da Terry Hunt (Università dell’Arizona). Ora, grazie ai modelli tridimensionali e alle repliche sperimentali, questa teoria trova una conferma solida.

Rapa Nui, conosciuta nel mondo occidentale come Isola di Pasqua, è un piccolo lembo di terra di origine vulcanica, situato in pieno Oceano Pacifico meridionale, a oltre 3.500 chilometri dalle coste del Cile e a più di 2.000 da qualsiasi altra isola abitata. È il luogo più isolato del pianeta, eppure fu culla, dal X al XVII secolo, di una civiltà capace di compiere imprese ingegneristiche stupefacenti con risorse minime. I suoi abitanti, i Rapa Nui, erano navigatori polinesiani giunti probabilmente da ovest — forse dalle Isole Marchesi o dalla Polinesia centrale — che svilupparono una società agricola complessa, retta da capi clan e profondamente intrisa di culto degli antenati. I moai, le grandi statue di tufo vulcanico scolpite tra il 1200 e il 1500 d.C., ne rappresentavano l’incarnazione sacra.

Analizzando un campione di oltre mille moai, i ricercatori hanno scoperto che molte statue presentano caratteristiche strutturali specifiche che facilitavano il movimento oscillante. La base ampia e leggermente arrotondata, a forma di D, garantiva stabilità. La leggera inclinazione in avanti, visibile nel profilo, favoriva la proiezione del peso durante il “passo”. Anche la distribuzione del baricentro contribuiva al bilanciamento e alla fluidità del movimento.

Per verificare il modello, il team ha costruito una replica fedele di un moai alto oltre tre metri e del peso di 4,35 tonnellate. Diciotto persone, tirando con corde fissate ai lati e al retro della statua, sono riuscite a spostarla per cento metri in soli quaranta minuti. Il risultato è stato straordinario: un trasporto verticale, stabile e controllato, senza l’uso di rulli o slitte. Le antiche ipotesi secondo cui le statue venivano adagiate su strutture di legno vengono così definitivamente superate.

Strade sacre per statue in marcia

L’archeologia conferma: le vie di Rapa Nui furono costruite per farle camminare

Anche le antiche strade cerimoniali di Rapa Nui sembrano confermare questa teoria. Larghe circa quattro metri e mezzo e caratterizzate da una sezione concava, esse erano perfette per stabilizzare le statue durante il loro movimento. Le vie non furono dunque semplici percorsi di collegamento, ma parte integrante del rito di trasporto: ogni tratto di strada veniva modellato e preparato per consentire il passaggio oscillante della statua. La statua aveva anche la finalità di battere il terreno, contribuendo alla costruzione della strada stessa.

“Ogni volta che spostano una statua, costruiscono anche una strada. La strada fa parte del processo di trasporto: la vediamo sovrapposta, ripetuta, perfezionata. È un lavoro di pianificazione raffinata, in sequenze precise”, racconta Lipo.

La topografia dell’isola rivela infatti una rete viaria che converge verso le ahu, le piattaforme cerimoniali in pietra sulle quali i moai venivano infine collocati, con lo sguardo rivolto verso l’interno dell’isola, a protezione dei villaggi.

Esempio di un moai stradale caduto e abbandonato dopo un tentativo di ricostruirlo scavando sotto la sua base, lasciandolo parzialmente sepolto in diagonale. @ Credito fotografico: Carl Lipo



Fisica, archeologia e intelligenza indigena

Quando la scienza moderna restituisce dignità al sapere antico

Il nuovo studio, pubblicato sul Journal of Archaeological Science (DOI: 10.1016/j.jas.2025.106383), segna un punto di svolta non solo per la comprensione dei moai, ma anche per la percezione della cultura polinesiana che li creò.

“Dimostra che gli abitanti di Rapa Nui erano incredibilmente intelligenti. Hanno capito tutto”, sottolinea Lipo. “Conoscevano i principi della fisica empirica, adattandoli alle risorse a loro disposizione. È un omaggio alla loro creatività e ingegnosità.”

Il metodo “ambulante” dei moai non richiedeva enormi quantità di legname o forza lavoro, ma solo coordinazione, ritmo e conoscenza dei materiali. In un ambiente isolato e fragile, dove la deforestazione avrebbe potuto compromettere la sopravvivenza della comunità, gli abitanti dell’isola misero in atto una soluzione sostenibile e perfettamente adattata al contesto. Una danza di pietra e intelletto, capace di spostare simboli di potere e memoria attraverso chilometri di terreno.

La leggenda si fa scienza

Dal mito delle statue viventi alla prova fisica del movimento

Per secoli, i racconti degli abitanti di Rapa Nui avevano tramandato la credenza che i moai “camminassero da soli”. La scienza ora mostra che, in un certo senso, avevano ragione. Il loro movimento non era magia, ma una raffinata applicazione di principi fisici e coordinazione collettiva.

Il lavoro di Carl Lipo e del suo team colma così la distanza tra mito e metodo, offrendo una visione in cui la conoscenza indigena, la sperimentazione scientifica e l’archeologia convergono in una narrazione coerente e affascinante.

“Si sono inventate storie di ogni tipo”, conclude Lipo. “Ma la verità è che possiamo davvero conoscere il passato, e farlo in modo pienamente scientifico. Basta volerlo mettere alla prova.”

