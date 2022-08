Le stilettate di Zana. Candidati di 96 anni, ministri teen ager. Qualcosa non torna in questa società bersagliera

​STILETTATE di Tonino Zana Pensavo a Gina Lollobrigida candidata al Parlamento italiano nella lista dei comunisti di Rizzo e mi è venuta fame di una resa definitiva. Lei ha 96 anni, Mattarella 81, Berlusconi 86, Napolitano 97, Pelosi 82 anni, Biden quasi 80. Viviamo spesso sprazzi di lodi al rinnovamento, si accendono e si spengono e gli attori sono gli ultra ottuagenari. Qualcuno si accetta vecchio come fosse giovane e altri, ancora prima di tali anzianità, vengono immessi nel girone degli anni non più candidabili. Per non parlare dei senatori a vita, i quali stanno bene in Parlamento a patto di non godere del diritto dovere di voto. Non soprammobili, invece simboli di una accademia da ascoltare. Il loro voto dev’essere la riflessione, la esperienza portata all’attenzione, la potenza di una persuasività, la quale, infine, se ben pensata e ben recitata vale molto più di un voto. Ritorno a Gina Lollobrigida, mi pare l’atto più alto di non rispetto nei suoi confronti. Lei, in fondo, chissà, pensa di essere la Bersagliera e di aver a che fare con un’altra recita. Gina, ti amiamo nei film, ti compatiamo in Parlamento, indifesa e inconsapevole. O forse più furba dei comunisti. Non va bene, in ogni caso, non va bene, anche se non amo i giovanotti ministri e presidenti in un battito d’ali, senza studio e senza lavoro, i quali hanno 96 anni a 30 anni, equivalenti. Di nuovo non va bene e non fa bene. Allora? Allora il misto sociale, generazioni a confronto, qualcuno ricorda e riflette e qualcuno agisce con la forza degli anni che ha.

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,

su questa riga, per iniziare le operazioni. Tutte gratuite. Ti si aprirà una pagina come quella della fotografia qui sotto. Gratis