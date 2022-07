Le stilettate di Zana. Con gli inverni di Bruegel. Quel Medioevo prossimo venturo

Il Paesaggio invernale con pattinatori e trappola per uccelli è un dipinto a olio su tavola (38×56 cm) di Pieter Bruegel il Vecchio, datato 1566 e conservato nel Museo reale delle belle arti del Belgio di Bruxelles

STILETTATE

diTonino Zana

E se domani i figli e i figli dei figli e quindi ancora i loro figli decidessero di fare figli, secondo uno di quegli impulsi o troppo razionali o troppo irrazionali e ancora decidessero di non andare in pensione, bastando due pasti e mezzo al giorno, un poco di legna al fuoco, quattro galline e un maiale come al solito benpensante e ben contribuente e infine nello stesso momento le stagioni volgessero al freddo e ghiacciassero come accadde nei millenni di allora beh se il mondo che è mondo e non oltre che mondo cioè modificabile per volontà di chi sta al mondo si rivoltasse a se stesso e di più eliminasse il non senso di andare in macchina rimettendo a motore i cavalli quali cavalli e le gambe e infine tutti e proprio tutti conquistati da una maggioranza quasi unanime si comportassero nel modo in cui dichiarano qualche volta di desiderare perciò più qualità anzi sola qualità invece che quantità e insieme eliminassero le punteggiature che stanno su queste righe e le punteggiature che stanno a freno dei comportamenti e le guerre fossero non tanto abolite ma lasciate morire per conto loro non essendoci un senso per attivarle e la pace intesa come fine di rivoltosi contro se stessi e gli altri fatto salvo l’impegno di tutti di non scioperare da questo stile e mettere in cantina tutte le magagne e le stilettate tranne queste nostre stilettate dite un po’ potremmo campare lo stesso o no avendo dedicato anche tutta questa mia tiritera in onore a Giuseppe Berto il quale scrisse un libro privandolo di punteggiatura quasi fosse un’invenzione e invece basta non metterla la punteggiatura e sei a posto provate anche voi e sarà il nostro complessivo male oscuro ben stampato siccome quel suo testo si intitolò così Il male oscuro ed ebbe una fortuna inattesa anche perché non si capiva quasi niente di quello che scrisse trattando di una nevrosi che lo assalì e lo lasciò mezzo morto per tutte quelle tante centinaia di righe, buongiorno Berto e buonanotte al tempo di oggi interpellando il nostro ardire per un altro tempo e ci metto un punto e voi contate adesso fino a tre per rispondere all’unica domanda con il punto di domanda è possibile saltar dentro un mondo del genere o abbiamo scherzato punto di domanda?