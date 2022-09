Le stilettate di Zana. Con il Bacio di Hayez. La nazione e il volere del popolo espresso nelle urne

Il bacio. Episodio della giovinezza. Costumi del secolo XIV, meglio noto come Il bacio, è un dipinto a olio su tela (112×88 cm) del pittore italiano Francesco Hayez, realizzato nel 1859 e conservato alla Pinacoteca di Brera. STILETTATE di Tonino Zana La fine del mondo non è accaduta. Ancora mezza giornata e gli italiani si convinceranno del loro voto. Arriva l’una va via l’altro e di questo passo da almeno 30 anni. La vita è lunga per quello che verrà deciso chissà da chi e in questa vita noi italiani ci adattiamo con la potenza della nostra storia altalenante. Accade il volere del popolo, evviva. Chi ha vinto rappresenti tutto il popolo. E’ il tempo di una responsabilità con valore aggiunto, troppi i problemi locali e internazionali. Tutti in riga, cioè ognuno con se stesso e con il dovere del quotidiano, mai persi i diritti vissuti o negati. Avanti. Domani è un altro giorno, è vero, soltanto la lunghezza e l’allungamento del nostro giorno italiano. Se vogliamo e quando vogliamo, siamo esemplari e i migliori. Tempo della buona volontà e pedalare. Il popolo ha sempre ragione, piaccia o non piaccia. Viva il popolo!

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,

su questa riga, per iniziare le operazioni. Tutte gratuite. Ti si aprirà una pagina come quella della fotografia qui sotto. Gratis