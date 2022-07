Le stilettate di Zana. Con il Prometeo di Füger. Quel fuoco è pensiero. Chi pensa è sottovalutato

Heinrich Friedrich Füger, Prometeo ruba il fuoco, 1817 STILETTATE di Tonino Zana Quanto costa un pensiero, quanto vale un’intuizione, l’invenzione di un termine messo, fantasticamente, al posto giusto nel momento giusto e consente analisi, respiro libero? In che modo si costruisce una pace e una guerra, un’unione o una rottura? Con la mente e l’anima, nel bene e nel male. E quanto vale, quanto costa questa operazione invisibile, immateriale? Non entra in nessun bilancio, né il pensiero, né lo studio, né la scrittura, né le arti. Avete mai scorto delle voci di bilancio in cui si legge, entrate mentali e morali e culturali mille, uscite ottocento? Mai!. Dunque, che balle sono quelle circolanti intorno al fondamento del pensiero, dello studio, di quella definita ormai cultura in ogni salsa, così che se il Milan perde è un fatto culturale e se il centometrista si ritira è pure un fatto culturale. Invece, scrivere ogni giorno pagine, studiare a sudore mille pratiche storiche e risolvere domande con intuizioni straordinarie può, al meglio, strappare un plauso, sommesso e rapido. Chiuso. Dopodiché arriva il genio televisivo, il quale reclama il costo della cultura e che essa va pagata e che senza cultura si muore e si soffoca. Bugiardi, molti i bugiardi, altrimenti chi offre pensiero, chi libera ricerche non sarebbe alla fame e non se ne andrebbe a dormire, alla fine, in qualche ospizio più o meno benevolo. Non ci credete? Scrivetemi o telefonatemi, 335 5628160 – e segnalatemi chi si è salvato, dignitosamente, offrendo cultura dalla mattina alla sera, cioè pensiero, scritti, analisi orali, dialettiche negate o apprezzate, chi, insomma, ha contribuito a elevare la vita di una comunità. Chi arriva nelle grandi televisioni porta a casa qualche dané, chi rimane fuori deve pagare, ad usura, le pagine di carta o web. E chiedersi se non ha sbagliato tutto.

