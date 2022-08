Le stilettate di Zana. Con il quadro di Dirck de Vries. Il lavoro in presenza e i rischi del telelavoro

​

STILETTATE

di Tonino Zana

Ferragosto è passato, le fabbriche, le scuole, gli uffici sono chiusi eppure si torna ufficialmente al lavoro.

La ripresa è una sospensione in movimento leggero tra alzarsi e sedersi e noi italiani abbiamo troppi tempi di pausa del genere. La nuova tecnologia del lavoro a casa aumenta questi strati di sospensione e avanza un mondo di sieste contrapposte alla necessità di fare. Conosciamo la contraddizione, non la rimoviamo, in fondo è un modo per guadagnare un’idea centrale, cioè valida per tutti, un’idea in grado di tagliare il mito della fatica e della vacanza, della pensione e della occupazione, del vivere e del morire.

Non resisterà a lungo, ancora, l’epoca del consumo e del consumismo, tutto è stato usato e chi non ha usato si è impadronito della soddisfazione anche ideale, anche teorica a consumare e così, oltre il bisogno e oltre l’economia disponibile, il cavallo non beve più, non ha più senso e armonia minima il rito del comprare e del vendere.

Intanto avanza la proposta di mettere a disposizione miliardi per sistemare in un pericoloso riposo coloro che non servono. La finzione a servire, ormai, è stata scoperta e l’identità della persona annaspa in cerca di se stessa, non trova le tracce di un suo passaggio e procede a vuoto.

Attenti, potremmo essere entrati nel cammino dove sono divelti i segnali, le città non si annunciano, il cielo si è dimesso dall’obbligo di guidarci. Tocca, di nuovo, a noi. E’ il momento in cui siamo soli e contiamo per quello che siamo o vogliamo essere.