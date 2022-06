Le stilettate di Zana. Con la lettrice di Fragonard. L’insostenibile leggerezza del display

STILETTATE diTonino Zana Tieni ferma la mente. Danza di qua e di là, non segue la musica della vita, si sposta a casaccio. Soprattutto si agita sui display. Io conosco uno dei perché questa nostra mente non sta ferma e causa danni mortali. Prima di tutto distrae e la distrazione è causa di stupidità ad ogni livello. Ieri, il distratto eccezionale era considerato un dotato di genialità; se è distratto è un genietto, pensa ad altro, pensa due volte quello che fa e quello che vorrebbe fare. Oggi, il distratto non conosce il momento che vive e il momento di prima. Non riesce a tenere ferma la mente ed è il principio di tanti mali. Tengo a mente ferma chi travolge sulle strisce e uccide dei pedoni. Non vede, ha la mente da un’altra parte, non calcola l’altro, esige di chiedersi troppe cose nello stesso momento e così ferisce e uccide. Non tiene la mente ferma, non garantisce nessuno, è in un’ingiusta libertà di azione per la semplice ragione che non è stabile, ben oltre un male psichico, è fuori di sé, non è matto, rinuncia a stare nel mondo secondo le regole del mondo. La prima regola, non danneggiare, essere presente, assicurare una mente ferma. Dunque, se tutto o quasi tutto questo è vero, che fare? La nuova polizia locale dovrà essere dotata di uno strumento semplice, della mente ferma dell’agente. Alt, patente e libretto e venga con me al bar, si sieda e risponda a queste dieci domande. Intanto, un bravo agente, magari preparato con un bel corso da bei docenti, altrimenti meglio controllare il traffico, si accorgerà subito se la mente del cittadino è ferma. Se sì, lo si incoraggi ad avanzare con un punteggio morale e istituzionale fino a mille euro l’anno, se no, ritiro della patente di guida. Visto che non è in grado di guidare la sua mente.

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,

su questa riga, per iniziare le operazioni. Tutte gratuite. Ti si aprirà una pagina come quella della fotografia qui sotto. Gratis