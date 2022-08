Le stilettate di Zana. Con la peste di Arnold Böcklin. Non abbiamo più la cognizione storica del dolore

“La peste” è un dipinto a tempera realizzato da Arnold Böcklin nel 1898. L’opera è conservata al Museo d’arte di Basilea. STILETTATE di Tonino Zana Che anni, amici. Saremo la generazione del virus, tra poco compiremo 3 anni con quattro vaccinazioni e il resto in arrivo. Adesso picchiano duro anche le scimmie e la zanzara del Nilo ha planato nelle Basse con due o tre morti. Possibile tutto accada ai nostri giorni, non sarà che siamo massimamente informati secondo dopo secondo e quindi molto disinformati per l’impossibilità di essere precisi e veritieri su un passo del genere? In autunno dovrebbe esserci una recrudescenza e si parla già di una nuova vaccinazione – la quinta? – e subito saremo nel cerchio influenzale. Non penso potremo stare appesi a preoccupazioni tipo la prima fase, moriremmo per collasso nervoso, cercheremmo la morte. Ma saremo “i virales” quelli resistiti al covid come a una guerra. Ripasso il secolo scorso, la prima guerra, le dittature, la seconda guerra mondiale, la rinascita, cioè lavoro duro e speranza dura, scontro ideologico, terrorismo rosso e nero, attentati a polizia, carabinieri, politici, giornalisti e industriali, guerra in Vietnam, Iraq, Afganistan, abbattimento delle Twin Towers, 4 mila morti, viaggi sulla luna, pronti per Marte e Nettuno e Urano, adesso guerra in Ucraina. Parliamo del Novecento, se avete pazienza riassumo l’Ottocento e allora siamo senza libertà e indipendenza fino al 1860, completamente fino al 1870 poi cominciano le emigrazioni nelle Americhe, le emigrazioni nelle miniere e morti per crolli e silicosi. Non abbiamo, oggi, l’esclusiva del male, piuttosto coltiviamo l’esclusiva di un ego sottoculturato che non conosce e non vuole saperne di quanto è accaduto prima di noi.

