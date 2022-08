Le stilettate di Zana. Con Raffaello. Nel disastro stiamo discutendo del sesso degli angeli

I due angeli sono un particolare collocato nella parte inferiore de La Madonna Sistina, un dipinto a olio su tela (265×196 cm) di Raffaello, databile al 1513-1514 circa e conservato nella Gemäldegalerie di Dresda. STILETTATE​ di Tonino Zana Un’agenzia spaziale americana annuncia la missione, presto – quando? – di una donna sulla luna. Va bene tutto, anche una donna su Marte, un girotondo su Nettuno, un valzer su Urano, però, mi chiedo e soprattutto vi chiedo, chi almeno è in ascolto, lì, nell’universo, non pensate che ci sia altro da fare sul pianeta terra, che le missioni siano da inviare in Africa, in Asia, nelle Americhe centrali e del sud, in molte parti dell’India e poi ancora un’occhiata all’Ucraina e alla Russia e finisco con le bollette dell’energia, questione vitale, datemi retta, a cui nessuno risponde con chiarezza. No, studiamo un viaggio femminile sulla luna. Intanto, per fare pendant, per mettere assieme i sensi non buoni, tre o quattro militanti ambientalisti hanno occupato la cappella degli Scrovegni a Padova – viva Giotto, il solo a destare sorpresa a questi – e si sono incatenati per protestare contro le distrazioni umane sul clima. E andate a prendere per il culo Giotto e i Santi, non potete imprigionarvi a un cartello elettorale, quello di latta e di ferro, non potete iscrivervi al viaggio sulla luna, e da lì annunciare la nuova enciclica laicista e ambientalista per il miglioramento del clima. Insomma, mettiamoci in ordine, settembre è alle porte.

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,

su questa riga, per iniziare le operazioni. Tutte gratuite. Ti si aprirà una pagina come quella della fotografia qui sotto. Gratis